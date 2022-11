Yanet García, “la chica del clima”, se luce en el bosque con lencería de hilos y traje de Caperucita Roja

Para confirmar que es una de las famosas más sensuales del momento, Yanet García se lució en medio del bosque con un atrevido disfraz de Caperucita Roja formado por un conjunto de lencería de hilos y una capa roja que provocó miles de reacciones de sus fanáticos de redes sociales.

La modelo mexicana conocida como “la chica del clima” no deja de sorprender a sus 14.8 millones de seguidores de Instagram, ante quienes volvió a posar con un sugerente atuendo que dejó a la vista las torneadas curvas que le ha dejado como resultado un estilo de vida saludable, exigentes jornadas de entrenamientos y uno que otro secreto.

Y aunque generalmente comparte descaradas imágenes posando en medio de la playa con bikinis pequeñitos, ajustados conjuntos deportivos con los que entrena y otras prendas de lencería que dejan muy poco a la imaginación, en esta ocasión cumplió el sueño de sus admiradores luciendo un coqueto disfraz de Caperucita Roja con motivo de Halloween.

En un video de unos cuantos segundos de duración, la ex presentadora de televisión enamoró a miles por lucir entre los árboles su ejercitada retaguardia con ayuda de un set de prendas íntimas de encajes y delgadas tiras en color negro. El diminuto disfraz no podía estar completo sin una capa roja.

Además de superar las 700 mil reproducciones en unas cuantas horas, Yanet García recibió una lluvia de piropos en los que confirmaron que es una de las famosas más sensuales y bellas del momento.

Lo anterior también quedó expuesto días atrás con una fotografía en la que posó con el mismo atuendo, pero en aquella ocasión dio ligeramente la espalda a la cámara para lucirse por completo. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en una ardiente sesión fotográfica que realizó en la comodidad de su departamento en Nueva York, la originaria de Monterrey, Nuevo León, presumió su descomunal silueta con otro sexy disfraz de conejita, el cual llamó la atención por tratarse únicamente de un jumpsuit traslucido que cautivó de principio a fin, y que la coronó como la reina de los sensuales disfraces. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

