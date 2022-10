“La chica del clima mexicana”, Yanet García, modela en video revelador body de red rojo y botas altas

Yanet García compartió un ardiente video en el que modeló un body de red que expuso al máximo su despampanante figura y por supuesto enamoró a miles de admiradores que la siguen a través de las redes sociales.

La modelo mexicana conocida como “La Chica del Clima”, presumió la torneada silueta que ha logrado tras varios años de entrenamiento y un estilo de vida saludable. Fue exactamente dentro de su perfil de Instagram, en donde compartió con cerca de 15 millones de seguidores las acaloradas imágenes que la hicieron merecedora a miles de “me gusta” y piropos enfocados a sus curvas de infarto.

Y es que, en el video que fue publicado en dicho perfil social, la nacida en Monterrey, Nuevo León, se lució ante la cámara con un body de red color rojo y botas altas a juego, prendas que lograron prender fuego junto la seductora caminata que realizó dando la espalda a la cámara, momento en que dejó a la vista su torneada retaguardia.

La grabación que en tan solo una hora registró medio millón de reproducciones también generó piropos en los que sus fanáticos destacaron que a sus 31 años posee un cuerpo perfecto.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que enamora con una prenda de este tipo, pues desde que se unió a la lista de famosas que comparten imágenes subidas de tono en las plataformas de contenido exclusivo como OnlyFans, las prendas transparentes y diminutas se han convertido en una constante para la ex presentadora del programa de Televisa ‘Hoy’, quien constantemente comparte este tipo de videos y fotografías.

En una postal que expuso semanas atrás, Yanet García dio nuevamente la espalda a la cámara para exponer uno de los ángulos de su cuerpo que más llama la atención y que la han colocado como una de las modelos más bellas, todo mientras viste un bikini y top de red que nuevamente dejó muy poco a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en una instantánea más, llamó la atención posando con un sexy mini vestido negro de red con aberturas que dejaron ver su piel y claro está, sus curvas de infarto. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

