“La chica del clima”, Yanet García, posa de espaldas con minivestido de red blanco y mínima tanga de hilo

Con un revelador vestido de red y una mínima tanguita de hilo dental, fue como Yanet García elevó la temperatura dentro de sus redes sociales para robándose el corazón de miles de admiradores que confirmaron por qué es una de las famosas más bellas del momento.

Yanet García, quien también es conocida como la sensual “chica del clima mexicana” saltó a la fama como presentadora en un programa de televisión al frente de la sección del clima en su natal Monterrey, Nuevo León, pero tras el éxito alcanzado fue llamada para participar en el matutino ‘Hoy’ ganándose la admiración del público por a su carismática personalidad, pero también gracias a la escultural silueta que logró tras varios años de entrenamiento.

Aunque también es actriz, health coach certificada e incluso se ha desempeñado como entrenadora en la categoría Elite en la aplicación FitPlan, una de las actividades que mayor reconocimiento le ha dejado a sus 32 años es la del modelaje, especialmente desde que incursionó en las plataformas de contenido exclusivo como OnlyFans donde promueve candentes imágenes en las que aparece posando con prendas diminutas y que dejan muy poco a la imaginación de los suscriptores.

Asimismo, ha utilizado su perfil de Instagram para compartir fotografías y videos en los que se luce con sugerentes atuendos que dejan en evidencia su belleza, así como una atrevida personalidad que ha conquistado a cerca de 15 millones de seguidores.

En una de sus más recientes publicaciones, la llamada “chica del clima mexicana” apareció luciendo un revelador minivestido de red color blanco que acompañó con un conjunto de lencería color rojo en el que una mínima tanguita de hilos dejó expuesta su torneada retaguardia, detalle que agradecieron miles de fanáticos con reacciones en forma de corazón y halagos.

“¿Están listos para este sábado? México vs Argentina“, escribió al pie de la publicación en la que también modeló con un balón en la mano.

La lluvia de “me gusta” y cumplidos se extendió a una segunda publicación en la que se colocó frente a la cámara luciendo esta misma vestimenta de hilos que dejó muy poco a la imaginación de quienes admiran su belleza en cada postal o video que comparte. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

