Uruguay eliminado del Mundial: otro campeón del mundo se despide de Qatar 2022

El Al Janoub Stadium presenció uno de los partidos más importantes de la jornada. Uruguay y Ghana se jugaron su pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 en el grupo H. El conjunto “Charrúa” necesitaba la victoria para seguir con vida en la Copa del Mundo. A pesar de que Uruguay venció 2-0 a Ghana, los “Charrúas” quedaron fuera por diferencia de goles. Portugal y Corea del Sur avanzaron a la siguiente ronda.

El partido tuvo unos primeros 15 minutos con dos selecciones que buscaban con entusiasmo el arco rival. Pero mientras transcurría el primer cuarto de hora del partido se generó una de las primeras jugadas polémicas del partido. El juez principal sentenció un penal a favor de Ghana, a pesar de la dudosa posición de un futbolista africano en una jugada previa.

Pero Uruguay si no sufre, no es Uruguay. André Ayew se paró frente a la portería uruguaya, pero el guardameta Sergio Rochet se vistió de héroe y logró detener el cobro que fue muy anunciado hacia su izquierda.

La atajada de Sergio Rochet le subió el ánimo a la plantilla de Diego Alonso. Los uruguayos adelantaron sus líneas y comenzaron a llegar con más peligro al arco de Lawrence Ati-Zigi, pero al igual que Rochet, el africano y su defensa respondían muy bien.

Pero Uruguay inclinó cada vez más la cancha hasta que llegó el primer gol de Giorgian De Arrascaeta al minuto 25 de partido. El jugador uruguayo aprovechó una pelota que quedó servida luego de que el arquero uruguayo detuviera un remate de Luis Suárez. El "10" de Uruguay era su héroe, mientras que el "10" de Ghana era su villano.





Seis minutos más tarde, puntualmente al minuto 32, Uruguay aumentaría su ventaja en el marcador. El conjunto "Charrúa" creía en el milagro. Un gran disparo de primera de nuevamente Giorgian De Arrascaeta aumentó a 2-0 la ventaja sudamericana.





Con la victoria Uruguaya y el empate de Portugal, ambas selecciones pasaban por el grupo H. Ghana necesitaba meterse en el partido, de lo contrario se despediría de la Copa del Mundo sin superar la fase de grupos.











Para la segunda mitad Uruguay entró en su juego. El fútbol uruguayo generalmente está acostumbrado a mantener los resultados. Con el marcador a favor es muy difícil sacar de concentración al conjunto "Charrúa" y Ghana lo sufrió en gran parte del segundo tiempo.

A 12 minutos de que finalizara el tiempo reglamentario, Ghana tuvo su jugada más peligrosa del segundo tiempo. Un disparo de Antoine Semenyo que pasó realmente cerca del arco de Rochet.





Corría el minuto 90 del partido y Al Janoub Stadium llegó la noticia de que Corea del Sur derrotó 2-1 a Portugal. Este resultado obligaba a Uruguay a buscar al menos un gol más para quedar por encima de los asiáticos en la tabla.

En este sentido, los uruguayos se volcaron de nuevo al ataque en busca de ese tanto que les diese la clasificación. Pero a pesar de tanta insistencia, el gol no llegó y el conjunto sudamericano se despide del Mundial de Qatar 2022.





Con la eliminación "Charrúa", se va otro campeón del mundo tal y como lo hizo Alemania horas atrás. En este sentido, es el fin de una era dorada comandada por Edinson Cavani y Luis Suárez, dos jugadores que brillaron por muchos años en el ataque sudamericano.





Portugal y Corea del Sur son los dos clasificados del grupo H. El conjunto de Cristiano Ronaldo se enfrentará al segundo del grupo G, mientras que los asiáticos jugarán contra los primeros del grupo G.





