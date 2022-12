Joven emprendedora de raíces oaxaqueñas conquista con sus fresas con chocolate

Sheila López siempre soñó con tener su propio negocio, lo que no sabía es que estaría enfocado en algo que le encanta hacer para su familia, las fresas con chocolate y otros dulces postres.

“Fue como en octubre de 2002, durante la pandemia de covid-19, cuando me disminuyeron las horas de trabajo en el Starbucks donde trabajaba, que la oportunidad se presentó cuando mi mamá Maribel Méndez me dijo, “tú puedes hacer un negocio con tus postres. Es algo que te gusta”.

Sheila no estaba del todo segura, pero animada por su madre y su mejor amiga logró vencer sus dudas y se lanzó, bautizando a su naciente negocio como Sweets by Sheila. “Hice un logo y dije que ‘sea lo que Dios quiera’. Con el logo creado, ya no podía dar marcha atrás”.

Sheila López, una joven emprendedora, de raíces oaxaqueñas tiene éxito con sus fresas con chocolate y otros postres dulces. (Cortesía)

Lo primero que se le ocurrió fue hacer una muestra de fresas con chocolate con temática de Halloween.

“Al principio no era mucho de ganancia. Pero su pequeño negocio se fue expandiendo. Lo que hacía, lo subía al Internet, sus postres gustaban y me hacían pedidos’.

Y Dios quiso que le fuera bien como ella lo anhelaba, pues empezó a vender sus fresas con chocolate. Primero fueron sus familiares y amigos sus principales clientes, pero luego la voz sobre sus dulces empezó a correr; y con ella, los pedidos de compra.

El 14 de febrero de 2021 tuvo más de 200 órdenes. “Esos días dormí como 4 horas”.

Sheila hace todo a mano. Su madre le ayuda con el empaquetado y otros detalles, pero a la hora de poner manos a la obra al hacer sus fresas con chocolate y postres, no tiene otra ayuda más que sus propias manos. Incluso tiene que madrugar para estar a las 4 de la mañana en el mercado para comprar las fresas.

“Al principio no tenía idea de cuánto cobrar. Entré a ciegas al negocio. Cuando me pedían una orden y me preguntaba cuánto era. Yo les decía, déjenme ver, porque en realidad no sabía nada de precios”.

Fresas con chocolate para el Día del Amor. (Cortesía) Fresas con chocolate personalizadas. (Cortesía) Fresas con chocolate para pedir en matrimonio. (Cortesía) Los dulces postres de Sheila López. (Cortesía) Fresas con chocolate para agasajar a las madres/ (Cortesía)

Sheila dice que aprendió sobre la marcha a hacer sus postres y del negocio.

“En un inicio no cobraba mucho porque estaba aprendiendo, pero una vez que ya aprendí bien, comencé a cobrar mejor; y fui creciendo, cometiendo errores”.

La diferencia con otras personas que también ofrecen fresas con chocolate y postres es que ella, dice, se toma el tiempo de conocer a las personas cuando le hacen un pedido.

“Les pregunto para qué las quieren, que les gusta y cuál es su tema. Me amoldo a sus necesidades. Entonces cuando la gente se involucra, se emociona e ilusiona”.

Esa táctica de ponerle mucho detalle a sus pedidos de fresas con chocolate – dice – le ha dado resultado porque los clientes siempre regresan.

En dos años de Sweets by Sheila, dice que ha mandado sus fresas con chocolate a Texas, Utah, Arkansas, y la han contratado en Oaxaca, de donde su padre emigró a Los Ángeles. También ha mandado fresas a Colombia.

“Siempre me he promocionado en mis páginas personales de las redes sociales. Subo las fotos de mis trabajos”.

Los postres de Sweets by Sheila. (Cortesía)

Sheila de 23 años de edad, combina su tiempo entre las fresas con chocolate y sus estudios sobre Bienes Raíces.

Pero ni dudar que su pequeño negocio la tiene muy satisfecha.

“Los ingresos me han permitido dejar de vivir con mis padres para tener mi propio departamento y comprarme un carro. Cada vez que entro a mi departamento, le doy gracias a las fresas con chocolate que se han convertido en mi pasión”.

Y aún recuerda a su madre y a su amiga Nataly López, cuando le decían que no perdía nada con intentar, cuando ella dudaba si debía lanzar o no su propio negocio.

“Mi papá Manuel López, quien emigró de Oaxaca y se dedica a instalar pisos aquí en Los Ángeles, siempre me apoya con ideas para la decoración”.

Fresas con chocolate en Acción de Gracias. (Cortesía)

Más de dos años después de atreverse a emprender, Sheila dice que está súper feliz y orgullosa de lo que ha podido hacer.

“Luchando y echándole ganas se puede lograr todo. Algo que mi padre inmigrante me ha enseñado. Y yo encontré algo que me gusta; y la familia y los amigos me dieron el empujón”.

Puedes pedir las fresas con chocolate y otras dulces delicias de Sheila López a través de Instagram/ Facebook: Sweetsby_Shei. También puedes llamar para hacer pedidos al 323-745-6441.

