Kim Kardashian sorprende al decorar su lujoso baño… ¡con nueve árboles de Navidad!

La socialité californiana Kim Kardashian, de 42 años y quien hace unos días llegó a un acuerdo de divorcio con Kanye West, no se quedó atrás y ya se sumó a sus hermanas con la llamativa decoración de su mansión de Hidden Hills por Navidad, la cual está valuada en $60 millones de dólares.

Contrario a lo sucedido con sus hermanas, quienes solo decoraron las habitaciones más habituales de sus hogares, la mamá de North, Saint, Chicago y Psalm fue más allá, al haber enfocado gran parte de sus esfuerzos y de sus recursos en su lujoso baño.

En un video, que ella misma compartió en su cuenta de Instagram, la socialité nos mostró los nueve árboles que instaló en su baño y que pueden ser observados a través de un gran ventanal. Esos árboles solo fueron decorados con luces cálidas y con estrellas en la punta, pero aún así lucen espectaculares.

Además de su baño, la también empresaria ya nos mostró la decoración de su sala, la cual destaca por su árbol de grandes dimensiones, por su iluminación y por sus tonalidades doradas. Tal y como sucede con los árboles de su baño, este puede ser observado desde el exterior por ubicarse junto a un gran ventanal. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashianmajesty)

Sigue leyendo:

Conoce la mansión de Muhammad Ali que venden en $17 millones de dólares en Los Ángeles

Así luce la mansión que Michael Jordan lleva 10 años vendiendo, pero nadie quiere comprar

Mariah Carey abre las puertas de su penthouse para que sus fans se tomen ahí sus fotos navideñas

Gloria Trevi presume en video la hermosa decoración de su casa por Navidad