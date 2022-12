Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 5 al 11 de diciembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 5 al 11 de diciembre del 2022.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Y por qué esperar más, no, ya no, esta semana es para que te pongas en marcha, llegó el momento de accionar y no dejar pasar de nuevo la oportunidad de volver a empezar, pero sobre todo de volver a creer en el amor. Deja los miedos en encerrados y arriésgate, quizá termines la semana con una nueva pareja, feliz y dando gracias a la vida por este nuevo amor. En el dinero es una jornada muy buena para todas las cuestiones crediticias y con estas nuevas puertas que se abren el crecimiento de tus proyectos personales, como el cambio de coche, de casa, de invertir en tu negocio propio. Cuida de la salud de tus pies y espalda, demasiadas cargas has llevado y ahora puede ser que te pasen factura.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

No creas que te estas volviendo loco, loca, no, los presentimientos que tengas son señales a las cuales les tienes que empezar a hacer caso, no pases desapercibida cualquier corazonada, pues esta te puede salvar de malas decisiones, alejarte de malas personas, alejarte de malas decisiones en el trabajo o con el dinero, así que mucha atención ahí. Estarás muy creativo, creativa, y esta inspiración te puede ayudar a por fin concretar o ponerle el punto final a planes que no habías encontrado la manera de concluir, fluye, déjate llevar por las musas. En el amor si tienes pareja el romance está en el aire, es el tiempo adecuado para dar un paso más a la formalidad, pero si no tienes pareja será mejor que esperes unos días más y después decidir si verdaderamente quieres comenzar una relación o seguir gozando de la soltería. En la salud es una jornada muy buena para iniciar tratamientos o terapias físicas.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Estate preparado, preparada, esta semana recibirás grandes sorpresas, desde aumentos de sueldo, hasta visitas de familiares o amigos que hace años no veías. Será una semana de grandes satisfacciones laborales, das un paso más en el crecimiento profesional, tu esfuerzo por fin es valorado y te ponen en ese lugar por el que tanto has trabajado. En el dinero no tendrás ninguna dificultad, todo lo contrario, fluye sin obstáculos, las deudas se esfuman y por fin puedes invertir, hacer compras grandes o planificar ese viaje largo que no habías podido concretar. En la salud todo lo que te preocupaba se queda atrás, ya no hay molestias, dolores, finalizas tratamientos o terapias, solamente aprende del pasado y no dejes nunca tú salud para el final.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Será una semana llena de trabajo, citas, reuniones, una semana llena de compromisos y con ellos algunas responsabilidades que crecen, pero que también te hacen crecer a ti, tanto personal, profesional y económicamente. No reniegues de todo lo que se te viene, mucho has trabajado para estar en donde ahora estas, así que aprovecha todas estas nuevas oportunidades, todas las puertas que te abren y demuestra y demuéstrate porque te dieron esas nuevas y valiosas oportunidades. En el amor tendrás que tomar decisiones contundentes, poner las cartas sobre la mesa y expresar lo que ya no te gusta y con esto esperar que todo mejore o que todo finalice, pero sea lo que sea que pase entender que es por un bien mayor. Estos días puedes por fin tener esas vacaciones que no se te habían podido dar por falta de dinero o tiempo, bueno, pues esto se acabó y puedes comenzar la planeación o de plano viajar en estos días. En la salud puedes tener algunos dolores de cabeza, la mejor manera de evitarlos es no darles tantas vueltas a tus pensamientos y no generarte más estrés.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Seguridad, es lo que tienes que trabajar esta semana, que todo lo que hagas lo hagas con decisión y con la certeza de que es lo correcto, esta semana no caben las dudas, ya no estas para seguir perdiendo el tiempo. Una jornada para no quitar el dedo del renglón en los planes de crecimiento personal, entender que para lograr el avance que quieres y necesitas es importante saber delegar y confiar, sabes bien que tienes buen ojo para rodearte de las personas adecuadas, así que te esperan días de mucho trabajo, pero también de muchas satisfacciones. En el amor trata de hacerte tiempo, espacios para convivir con tu pareja, no la descuides por todo lo que tienes que hacer estos días, su apoyo es muy importante. En la salud cuida de mantener un descanso adecuado y una alimentación adecuada, el esfuerzo de esta jornada será agotador y necesitas estar fuerte y nutrido, nutrida.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Tiempo de conectar profundamente con tus deseos, sueños, solamente así podrás traerlos al aquí y al ahora para poner energía en ellos y así hacerlos una realidad. Esta jornada se hará la luz y sabrás de lo que eres capaz de hacer, te darás cuenta de que él único, la única, que se pone o ponía trabas y no ha creído en lograrlo eres tú mismo. Estos días la economía puede pasar por momentos de grandes retrasos, solamente se paciente, y administra bien lo que ahora tengas, con lo que ahora cuentes. Es importante poner atención a la salud de tus emociones, no puedes permitirte seguir en desequilibrio, ya llegó el momento de que te sientas de nuevo al cien y eso solo lo lograrás teniendo en balance mente, corazón, cuerpo y alma.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Cuidado con tus palabras y actitudes, esta semana no estarás muy acertado, acertada, y puedes meter la pata en más de una ocasión, necesitas poner filtros a tus pensamientos y palabras, procesar perfectamente lo que vayas a expresar antes de siquiera herir a alguien queriendo o no. Esta semana no descuides tus labores profesionales, ya suficientes errores has tenido y no te van a pasar uno más, así que atención a tus responsabilidades, no puedes darte el lujo de perder un buen trabajo por tus descuidos o por tu apatía. En el amor esta semana no es un buen momento para comenzar algo nuevo, es mejor que primero te ocupes se ti y ya después podrás poner el ojo en esa persona que te gustaría de pareja. Si ya tienes pareja evita discusiones porque pueden hacerse más grandes de lo que realmente son y volverse una verdadera dificultad.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Te tocará ser tan franco, tan franca, como puedas ser, quizá las verdades duelan, pero llegó el momento de no volver a quedarte callado, callada, de no volver a dejarte, de expresar lo que sientes y no seguir cargando con lo que no te gusta. Esta semana te da la posibilidad de desahogarte, de depurar, de hacer un reacomodo emocional y energético para seguir la vida con más tranquilidad y estabilidad. Esta semana no tendrás ningún problema con el dinero, la abundancia esta de tu lado, así que aprovéchala y hazla crecer. Esta semana reencuentros con viejos amigos, aprovecha estas reuniones y disfruta, ponte al día, cárgate de la buena vibra que tienen esos amigos, puedes confiar y sobre todo entender que siempre han estado para ti.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Cuando se te mete algo en la cabeza no hay poder humano que te detenga o te persuada de no hacerlo, tu determinación es abrumante, pero cuidado, está bien que quieras lograr cosas, pero no sin antes pensarlas dos veces y sin llevarte a nadie entre las patas. Recuerda siempre que lo bueno o malo que hagas siempre se te regresará multiplicado. Que tu necedad te lleve solo al camino del bien, al camino del crecimiento tanto profesional, económico, amoroso, familiar etc. esta jornada es adecuada para poner a trabajar planes que tienes parados por decidía, pero que sabes bien que con la dirección adecuada caminaran directo a la meta. En el amor cuidado con lo que haces, no juegues con la lealtad, no juegues con fuego, porque te puedes quemar.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Tienes que recobrar el sentido de la organización, empiezas cualquier tipo de cosas y dejas muchas otras sin terminar. Lo único que puedes ocasionar esta semana con tu profundo desorden es quedar mal con quien confió en ti para proyectos y terminar muy estresado, estresada, así que paso a paso, una por una termina cada situación. Tienes toda la energía de esta semana a tu favor para terminar y no quedar mal con nadie, acabarás muy cansado pero el esfuerzo valdrá la pena.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Querrás conocer más a profundidad a esa persona que la vida te mostrará esta semana, ya sea por un encuentro casual o porque te la presente un amigo cercano, tu corazonada esta perfecta, no lo dejes o la dejes ir sin pedirle su contacto, de ahí pueden surgir situaciones maravillosas. Es un buen momento para un cambio laboral, si ya lo estabas pensando, entonces a mandar tu CV a esos lugares en donde te encantaría desarrollar y compartir tus conocimientos. En la economía es tiempo de invertir, de ahorrar, de compras grandes, todo lo que hagas se multiplicará y te ayudará a sanar las deudas a poner en números negros las cuentas de ahorros.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Tiempo de crecimiento. Todo lo que emprendas esta semana será en tu beneficio ya sea económico o laboral, la abundancia se multiplica y podrás por fin sentir tu alma descansa después de grandes esfuerzos por salir adelante. Esta jornada debes poner atención a trámites que tienes pendientes, pero sobre todo en dónde y qué firmas, leer con mucha atención letras chiquitas y no meterte en líos en un futuro por no haber puesto la debida atención a estos asuntos. En el amor, todo tiene un gran resurgimiento, todo vuelve a brillar, de nuevo la comunicación y la confianza se vuelve a instalar en la pareja. En la salud cuida la salud de tu boca, de tus dientes, puedes pasar por gran sensibilidad y no va a ser agradable pasar por estas molestias.