Demócratas y Republicanos responden a Trump tras insistir que “fraude ” en elecciones amenaza la Constitución

El expresidente estadounidense Donald Trump pidió que se acabe con la Constitución de Estados Unidos e insistió en las acusaciones de que hubo fraude electoral en las elecciones de 2020.

Trump hizo estas declaraciones el sábado en la noche en la plataforma Truth Social, una red social impulsada por él mismo, en respuesta a la publicación en Twitter de unos correos internos de la compañía que muestran por qué la empresa decidió restringir un artículo sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter.

Former President Donald Trump has called for the termination of the Constitution to overturn the 2020 election and reinstate him to power https://t.co/XeFn0RI1tQ

— CNN (@CNN) December 3, 2022