“Aquí hay atletas que sí ganan”: Ana Guevara arremete contra la Selección Mexicana y el fútbol azteca

Las críticas a la Selección Mexicana no paran tras su eliminación en el Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos, cuando su objetivo era alcanzar el quinto partido y se quedaron apenas en el tercero. Y recientemente fue ni más ni menos que Ana Gabriela Guevara, la mandamás de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien arremetió contra el Tri en todas sus categorías.

La exvelocista comparó los resultados de las diferentes selecciones mexicanas con los de los representantes del deporte amateur en diferentes disciplinas y dijo que ellos sí ganaban.

“Se habla en estos días de futbol, lo que cuesta e implica el resultado de la selección en este Mundial. Debemos ser empáticos porque somos México, pero hay una gran diferencia porque aquí hay atletas que ganan”, comentó en conferencia de prensa.

Vale recordar que la participación azteca en Qatar fue catalogada de fracaso, ya que no lograron acceder a los octavos de final del torneo, algo que no sucedía desde hace 44 años. Por si esto fuera poco, Guevara también mencionó que no es la única categoría del balompié tricolor que atraviesa un mal momento, pese a que es al deporte al que más dinero se le destina.

“Prácticamente el futbol está nulo en este momento, se quedaron sin Panamericanos y proceso Olímpico, todas los subs, femenil y varonil, sin Mundiales. Se ha vuelto muy controversial, se hablaba de una cantidad de dinero y ese fue nuestro presupuesto de lo que implicó llevar a nuestro equipo a Olímpicos (Tokio 2020). Más o menos 150 millones que es lo que se presume que el futbol pudo haber gastado (en el pago de Gerardo Martino como entrenador)”, complementó.

"Aquí hay atletas que si ganan": Ana Guevara… 👀



¿Recadito para los jugadores del Tri en Qatar 2022?



▶ @charlyazul33https://t.co/vixkdrT6yj pic.twitter.com/9WQxLFTn0j — La Afición (@laaficion) December 5, 2022

Finalmente, la titular de la Conade le restó importancia al famoso “quinto partido”, ya que, de acuerdo con su comparación, el deporte amateur es ampliamente superior al futbol por todos los triunfos que ha dado.

“Históricamente hay un sueño dorado de llegar a un quinto partido, pero ese quinto partido no significa absolutamente nada. Aquí tenemos atletas que están dentro del top 10 del mundo, tenemos hasta Ranking uno, medallistas mundiales y olímpicos”, sentenció.

