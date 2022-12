Cristiano Ronaldo no ha aceptado la millonaria oferta de Arabia Saudí y sigue escuchando propuestas, según la prensa deportiva portuguesa

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue en el aire. A falta de oficialidad, medios españoles aseguraron a principio de semana que el goleador luso aceptó la millonaria y mareante oferta para jugar en Arabia Saudí, pero ahora la prensa portuguesa remarca que esto es falso y que CR7 se concentra solo en el Mundial Qatar 2022, que después ya verá por su futuro deportivo.

“No ha dado el sí definitivo”, publica el diario deportivo portugués A Bola. Agrega que Ronaldo sigue abierto a otras ofertas, principalmente de Europa porque quiere “continuar en una liga más competitiva”.

Con 37 años, un palmarés repleto y con todos los deberes hechos, Cristiano Ronaldo podría estar pensando ya en jugar en una liga de menor nivel y poder retirarse con una cuenta bancaria repleta, dejando una herencia que alcanzaría hasta a sus tataranietos, pero el instinto competitivo del ‘Bicho’ es muy grande.

Pero los años pasan y dejan testimonio en el físico de las personas, algo que no excluye a CR7; a pesar que todo el mundo del fútbol quisiera que fuera eterno y estuviera siempre en activo. Un ejemplo del bajón de nivel del goleador es el Qatar 2022, torneo donde no está siendo del todo determinante para una Portugal que quiere trascender bajo las órdenes del entrenador Fernando Santos, el mismo que los llevó a ganar la Eurocopa 2016 y luego la Liga de Naciones de la UEFA 18-19.

Polémica en Portugal por palabras de Cristiano Ronaldo

Siempre ansioso y hambriento por los goles y la titularidad, Cristiano Ronaldo no está de acuerdo con ser mandado al banquillo de cambio, algo que sucedió en el último choque de la fase de grupos del partido Portugal vs. Corea del Sur.

Al minuto 65 Fernando Santos decidió sacarlo de la cancha e ingresar a André Silva, algo que no gustó a Ronaldo que en su malestar le gritó al técnico: “Tienes una prisa del carajo para echarme, ¡joder!”.

En rueda de prensa, consultado por esta reacción de su capitán, Santos admitió que no le gustó para nada el gesto: “Yo no escuché nada, después lo he visto por televisión y no me gustó nada, no, no me gustó para nada”.

“Los problemas se solucionan internamente”, luego remarcó el entrenador portugués.

La polémica ha afectado la imagen del delantero ante su afición. Según una encuesta de A Bola a fanáticos portugueses sobre si Ronaldo debería ser titular, el 70% votó que no.

Según las estadísticas de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo no remató el arco en sus últimos dos partidos de Mundial, la misma cantidad que en los 18 encuentros anteriores, algo preocupante para un atacante que se considera letal.

