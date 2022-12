En leggings acampanados Ángela Aguilar baila y presume su nuevo look con el cabello largo

Ángela Aguilar siempre comparte en redes sociales sus originales atuendos, y ahora ha hecho uso de su cuenta de TikTok para publicar un video en el que se muestra feliz, usando leggings acampanados y bailando al ritmo de su más reciente sencillo, un dueto con Juan Gabriel titulado “Nada más decídete”.

En otro clip la joven cantante presumió su nuevo look con el cabello largo, que ha sido del agrado de todos sus fans. Luciendo completamente distinta ella escribió junto a su publicación el mensaje: “Pelo largo porquéeeee… ¿Por qué no? “

A Ángela Aguilar también le encanta la Navidad, y lo dejó ver en una foto que compartió en sus historias de Instagram, en la que aparace junto a su hermana Aneliz. Ambas usan pijamas a cuadros y sostienen a sus mascotas, mostrándose listas para las celebraciones de fin de año. View this post on Instagram A post shared by SuperFanAngelaA.Soy Mexicana (@auroramartinez7505)

