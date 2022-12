Portugal no dejó espacio para sorpresas y arrolló 6-1 a Suiza en los octavos de final de Qatar 2022

Tras la inesperada eliminación de España ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, Fernando Santos decidió sorprender dejando a Cristiano Ronaldo en el banco y alineando al joven delantero Gonçalo Ramos, autor de un hack trick.

El conjunto luso también demostró que puede jugar al ‘Jogo Bonito’ y dio un golpe sobre la mesa desde muy temprano en el encuentro con un golazo del ariete del Benfica. Los campeones de la Euro 2018 demostraron que son candidatos gracias a un efectivo desempeño asociativo.

WHAT A STRIKE BY RAMOS 🚀🎯🇵🇹 pic.twitter.com/P7NLzsiU7s — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 6, 2022

Portugal dominaba todas las facetas del compromiso en el Estadio Lusail y jugó a lo que quiso Joao Félix, Bruno Fernandes y Bernardo Silva, quienes ejercieron de maestros de ceremonia y buscaron de forma incesante a un Ramos que hoy estuvo tocado por la varita.

El segundo llegaría gracias a la cabeza prodigiosa del veterano de 40 años, Pepe, en un córner que Suiza defendió mixto, pero poco pudo hacer el arquero Sommer.

PEPE MAKES IT TWO



Th 39-year-old gives Portugal a 2-0 lead in the first half 😤 pic.twitter.com/VMvXpvLzfR— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 6, 2022

El reemplazante de CR7 este martes sorprendió al mundo nuevamente al minuto 50 con una excelsa definición que ponía las acciones 3-0 y confirmaba su presencia en los cuartos de final ante Marruecos. Have yourself a day Gonçalo Ramos 🔥🔥🔥



Portugal is cruising against Switzerland 🇵🇹 pic.twitter.com/ahQGkmDJKL— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 6, 2022

Los lusos anotarían el cuarto tanto por medio del lateral izquierdo Raphael Guerreiro, quien se mostró como un puñal en ataque durante todo el partido y no perdonó a los helvéticos tras recibir dentro del área entre líneas. PORTUGAL IS FLYING 🇵🇹



Raphaël Guerreiro makes it 4-0 💪 pic.twitter.com/mnTNms5NT6— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 6, 2022

Suiza fue siempre un actor secundario en el césped. Los europeos apenas pudieron convertir el tanto de la honra en el minuto 58 en un balón parado que el central del Manchester City, Manuel Akanji, se encontró y mandó a la red. Switzerland takes one back!



Manuel Akanji cuts Portugal's lead back to 3 pic.twitter.com/Ci8YtLUUO6— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 6, 2022

Qatar seguiría disfrutando de la nueva joya portuguesa que Fernando Santos decidió dar a conocer este martes. Poco le pesó al ariete de 21 años ser el reemplazo de Cristiano. Al 67′, tras un pase de Joao Félix, certificó su noche dorada con un triplete. HAT TRICK FOR RAMOS



Gonçalo Ramos nets the first hat trick of the 2022 FIFA World Cup 🔥🇵🇹 pic.twitter.com/YYEzJxZepu— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 6, 2022

Después de ese último servicio, el delantero del Atlético de Madrid sería sustituido por el cinco veces Balón de Oro, que entró con ganas de sumarse a la fiesta goleadora y vaya que lo hizo, pero el tanto no subiría al marcador por fuera de juego. Ronaldo finds the back of the net but it's called offside pic.twitter.com/KOt27YUkKq— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 6, 2022

Ya en el minuto 90, Rafael Leao volvió a anotar entrando en el banquillo y confirmó el game, set y partido para Portugal. Rafael Leão hit the griddy 🔥 pic.twitter.com/qgjfr9BEtI— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 6, 2022

Los cuartos de final se comenzarán a jugar este viernes con los encuentros de Argentina vs. Países Bajos y Croacia ante Brasil. Los lusos debutarán en esta instancia el sábado ante Marruecos y de resultar ganadores avanzarán a semifinales contra el ganador del Inglaterra vs. Francia.

Te puede interesar:

·Qatar 2022: los mejores memes de la inesperada derrota de España y su eliminación del Mundial

·Aficionado mexicano fue detenido en Qatar y causó furor por su parecido a ‘Checo’ Pérez

·Casemiro aplicó una sustancia dentro de la nariz de Neymar y las redes sociales estallaron con diversas especulaciones

**