Aficionado mexicano fue detenido en Qatar y causó furor por su parecido a ‘Checo’ Pérez

El Mundial de Qatar 2022 dejó varias imágenes curiosas de los aficionados mexicanos antes de la eliminación del Tri del certamen ecuménico. Precisamente hace una semana un aficionado cuyo aspecto físico es muy similar al del piloto Sergio ‘Checo’ Pérez, se vio envuelto en un pequeño problema que lo tuvo por varias horas detenido.

La noticia fue difundida por un usuario de TikTok identificado como Rolando Hervert. “Estoy afuera del MP de Qatar porque tengo que venir a recoger a mi hermano que lo arrestaron”, inició.

El joven tuvo que aguardar cerca de dos horas hasta que la sede policial abriera para poder reencontrarse con su familiar. Hervert acudió en compañía de tres personas más, primos del afectado. Todos vestían una especie de túnica blanca, pero adaptada con los colores del Tri y el número 10. Ya en otro video, el usuario explicó el motivo por el que fue detenido su hermano.

Ambos audiovisuales tuvieron una interacción cercana a las cuatro millones de reproducciones y cientos de comentarios que no dejaron de destacar el parecido del hincha con Sergio ‘Checo’ Pérez.

“¿Por qué arrestaron a ‘Checo’ Pérez?;”Young ‘Checo’ Pérez'”; “Parecen gemelos”, fueron algunas de las respuestas de los internautas.

“Uno no siempre está en la Policía por cosas malas. Hace unos días, mi hermano, mis primos y yo estábamos de fiesta en Qatar, celebrando el fútbol porque en México no se puede. No necesariamente hicimos nada malo, más bien fuimos víctimas de un robo”, aclaró.

Los hinchas mexicanos viajaban en el Metro de Doha y al bajar del tren se percataron que uno de ellos estaba sin teléfono. Eso generó a que procedieran a rastrearlo, pero sin mucho éxito en la recuperación. Lo que obligó a levantar una denuncia ante las autoridades.

“En México estamos acostumbrados a que cualquier denuncia se la pasan por los huev**. En este país sí tomaron cartas en el asunto. Lo interrogaron un rato y después buscaron el teléfono”, indicó.

Posteriormente, al cabo de una hora llegó un sujeto con varios teléfonos celulares. Uno de ellos, al parecer, lo había encontrado en el Metro y era el del fanático mexicano.

“No nos arrestaron y Policía de Qatar, mis respetos. Yo sé que este video nunca lo van a ver, pero para la gente que se cree todo lo que ven en los medios de comunicación, Qatar es un lugar muy seguro”, concluyó.

Te puede interesar:

·Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea

·Casemiro aplicó una sustancia dentro de la nariz de Neymar y las redes sociales estallaron con diversas especulaciones

·Sale a la luz video donde el DT de Argentina advierte a Messi que otro gol eliminaba a Polonia

**