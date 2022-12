Qatar 2022: Director de selecciones de Alemania renuncia tras 18 años en el cargo y el fracaso en dos mundiales consecutivos

Alemania comenzó a estructurar la selección luego de fracasar en los últimos dos mundiales quedando en la fase de grupos y ahora despidieron a Oliver Bierhoff, director de selecciones nacionales, quien estuvo en el cargo desde 2002.

El seleccionador alemán, Hansi Flick, expresó hoy su pesar por la renuncia como director del conjunto nacional de Oliver Bierhoff, materializada a raíz de la eliminación en Qatar y ante la cumbre convocada para mañana por la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Oliver Bierhoff und der #DFB haben sich heute darauf verständigt, seinen bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen.



Wir wünschen Oliver #Bierhoff für sein künftiges Wirken alles Gute.



ℹ️➡️ https://t.co/yOQHiuWZpD pic.twitter.com/8NimvnYBco — DFB (Verband) (@DFB) December 5, 2022

“A mi equipo y a mí nos será difícil llenar el vacío que deja Oliver, tanto personal como técnicamente”, afirmó Flick, en un comunicado difundido en la web de la DFB.

“Nuestra colaboración ha estado siempre rodeada de lealtad, espíritu de equipo y confianza”, prosigue el texto.

Bierhoff, director de la selección desde hace 18 años, comunicó su renuncia ayer, cuatro días después de la desastrosa eliminación en la fase de grupos, que Alemania compartía con España, Japón y Costa Rica.

“Dejo el camino libre para nuevas direcciones”, escribió el exinternacional, de 54 años, en una declaración difundida anoche donde da prematuramente por terminado su mandato de acuerdo con la DFB.

“En los últimos cuatro años, no he logrado devolver la alegría a los aficionados”, prosigue el texto, donde admite que algunas de las decisiones “que adoptamos convencidos” no han sido las correctas.

El contrato de Bierhoff expiraba en 2024, es decir, que habría seguido en el puesto previsiblemente hasta la próxima Eurocopa, de la que Alemania será país anfitrión.

Reportes señalan que Oliver Bierhoff ha rescindido de mutuo acuerdo su contrato con la Asociación Alemana de Futbol como Director General de Selecciones y Academia ❌ pic.twitter.com/UdytehAbdC — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) December 5, 2022

A Bierhoff se le relaciona con los últimos tres “fracasos” consecutivos de la selección alemana -en el Mundial de Rusia, a la que acudía como defensora del título, pero cayó en la fase de grupos, en la Eurocopa 2021, donde también fue eliminada prematuramente y ahora en Qatar.

Había llegado a la selección en 2004 aún con Jürgen Klinsmann como técnico y tras haber disputado como futbolista internacional 70 partidos oficiales del conjunto nacional.

El último éxito de Bierhoff fue el Mundial de Brasil 2014 donde consiguió la cuarta Copa del Mundo ante Argentina con el mítico gol de Mario Gotze. Desde entonces quedó eliminado en la Eurocopa 2016, fase de grupos de Rusia 2018, octavos de final de la Eurocopa 2020 y fase de grupos en Qatar 2022.

