Ana Laura Ramírez ha buscado estrategias que le han permitido continuar su vida en Los Ángeles, la cuarta zona metropolitana más cara para vivir en el mundo, de acuerdo con una encuesta global que divulga la Unidad de Inteligencia Económica.

“Comparto la vivienda y vivo a unas seis cuadras de distancia de mi trabajo, así que camino todas las mañanas a trabajar y luego de regreso, y eso me sirve incluso para hacer ejercicio y no tener que gastar en transporte”, platicó Ana Laura a La Opinión.

Vive desde el 2006 en el área de Los Ángeles y en esos 14 años “definitivamente el precio de la vivienda es lo que más ha aumentado, pero también la comida y entiendo que también el transporte pero de eso, como te decía yo me libro de ese gasto”.

Ana Laura ha podido continuar en Los Ángeles porque sus estrategias le permiten ser flexible, por ejemplo para mudarse de una ciudad a otra o compartir vivienda con una o más personas, según le convenga, pero siempre ante costos de vida en aumento.

Los Ángeles pasó del noveno lugar mundial en costo para vivir en la encuesta del año pasado, a la cuarta posición este año, un salto de cinco puestos.

Otras ciudades estadounidenses son Nueva York como la ciudad más cara, en primer lugar mundial, y San Francisco, que durante décadas se consideró más cara que Los Ángeles y ahora aparece en octavo lugar mundial.

La encuesta anual se aplica al costo de vida mundial y se analiza en 172 ciudades y zonas metropolitanas.

José Vallejo, un joven de Huntington Park, dijo que tiene “años sin ir a San Francisco, me gusta mucho para visitar por allá pero siempre me pareció muy caro para vivir, y que ahora usted me diga que es esa encuesta resulte más barato vivir en San Francisco que en Los Ángeles, no sé, como que me hace sentir inquieto, o preocupado”.

La encuesta mundial no es la única que últimamente se refiere al alto costo de vida en Los Ángeles.

La consultora especializada Redfin divulgó esta semana un estudio que encuentra que muchos angelinos se han mudado “en masa” al área de San Diego y a Las Vegas principalmente en busca de mejores precios de vivienda.

“Los compradores de vivienda buscan mudarse a Sacramento, Miami y otros lugares relativamente asequibles debido a que las altas tasas y la inflación recortan los presupuestos”, de acuerdo con Dana Anderson, de Redfin.

El análisis se refiere a potenciales compradores de vivienda. De los compradores de todo el país, “Sacramento fue el destino más popular para los usuarios de Redfin que buscaban reubicarse, seguido de Miami , Las Vegas , San Diego y Tampa”, informó Anderson.

Pero el estudio encuentra un éxodo de residentes de Los Ángeles después de lo más severo de la pandemia y conforme han aumentado las tasas de interés.

Según Redfin, por lo menos 33,600 compradores de vivienda se han mudado de Los Ángeles a San Diego.

Aunque el estudio no lo menciona, de hecho muchos de los residentes de Los Ángeles que salieron en busca de vivienda para comprar no se habrían trasladado a San Diego –con precios básicamente similares–, sino unas millas más al sur, a la franja urbana entre Tijuana y el sur de Rosarito en Baja California.

En Baja California los compradores encuentran unidades nuevas en promedio a un tercio del precio que pagarían en el sur de California.

El asesor y expecialista en bienes raíces Luis Bustamente dijo a La Opinión que en el último año poco más del 90 por ciento de los potenciales compradores de vivienda en la zona costa de Baja California son estadunidenses o residentes de Estados Unidos.

El precio promedio de una vivienda en Los Ángeles, según Redfin, es de $954,000, en Las Vegas de $425,000, en San Diego de $950,000. En la zona costera de Baja California varía entre $200 y $300,000.

La renta promedio en Los Ángeles es de $2,734 mensuales; de $2,500 para un departamento pequeño de una recámara en San Diego, de acuerdo con la consultora también especializada RentCafe.

Por lo general al lado mexicano de la frontera se puede rentar una casa completa o un condominio por entre $1,000 y $1,600 mensuales.

La Asociación de Agentes Inmobiliarios de California informó que por el alza en tasas de interés, el precio en la vivienda de California cayó a un mínimo en 15 años en agosto pasado.

El precio promedio de la vivienda bajó 5.8 por ciento en la zona metropolitana de Los Ángeles.