Edwin Luna encuentra una bolsa extraña en su zapato y aseguran que Kimberly Flores le hizo “un amarre”

Kimberly Flores volvió a convertirse en blanco de fuertes señalamientos dentro de las redes sociales, en esta ocasión por supuestamente hacerle “brujería” a su esposo, Edwin Luna, quien descubrió la evidencia oculta en uno de sus zapatos.

La modelo guatemalteca sigue generando todo tipo de reacciones, y es que, durante su reciente participación en ‘Rica, Famosa, Latrina’, dio de qué hablar por revelar la peculiar táctica que utiliza para descubrir una infidelidad, además de exponer que su esposo sostuvo conversaciones con una mujer que estuvo a punto de convertirse en una infidelidad; a pesar de ello, la pareja sigue demostrando que se mantienen unidos y disfrutando de su numerosa familia.

Pero en esta ocasión fue el líder de La Trakalosa de Monterrey quien compartió con sus seguidores de Instagram que hizo un misterioso hallazgo, lo que despertó los rumores que aseguran podría tratarse de burjería.

Todo sucedió cuando el cantante fue en busca de un par de zapatos que no usaba desde hacía varios meses, momento en el que metió la mano en uno de ellos y descubrió una bolsa de lo que parecía ser dulces.

“Fíjate lo cochinos que somos. Estas botas han de tener ahí, mínimo, unos seis meses… dulces“, se escucha decir a Luna.

Al entregarle la bosa a Kimbrely Flores, ella únicamente se llevó el par de zapatos, lo que fue tomado por muchos como una evidencia de que ella fue la responsable de colocar ahí un “amarre”.

Como era de esperarse, los usuarios no dudaron en opinar acerca del hallazgo de Edwin Luna, asegurando que la influencer tuvo que recurrir a la brujería para mantener a su esposo con ella y finalmente había una prueba de lo que se especulaba desde hace bastante tiempo.

“Ella no se sorprende de ver los dulces ahí, más bien se asusta de ver que Edwin los descubrió”, “Si se dan cuenta, no quiere agarrar los dulces y hasta aleja la mano y prefiere irse de ahí”, “Y después de ver esa brujería”, “Tenía que hacerle brujería después de lo que pasó en la casa de los famosos para tenerlo tranquilito”, “Se le nota que no haya que hacer porque la descubrieron, y si es un amarre porque los puso en el zapato izquierdo donde lo hacen las brujitas“, “Si recurre a esa clase de cosas para retener al marido, quiere decir que entonces la relación no anda bien”, escribieron algunos internautas.

