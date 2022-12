Hermana de Kate del Castillo dice que llegó a ver “un poco rara” a la actriz por el uso de botox

La actriz Kate del Castillo ha dado de qué hablar en semanas recientes por el aspecto de su rostro, pues de acuerdo con algunas críticas que recibió en redes sociales podría haberse sometido a una serie de arreglos estéticos, motivo por el cual luce irreconocible; mientras que en los últimos días su nombre acaparó los reflectores debido a que su padre la desconoció durante una comida familiar.

Ante la polémica, fue Verónica del Castillo quien durante una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ se refirió a la serie de críticas que ha recibido su hermana, empezando por quienes aseguran que su rostro luce completamente diferente debido al abuso de botox. Y es que, aunque confiesa que llegó a verla “un poco rara”, actualmente se ve muy bien.

“No es porque sea mi hermana, pero yo, de verdad, no le noto un exceso de bótox. A mí se me hace verla normal, yo la veo bien, normal, o sea como que en alguna época si se veía un poco rara, pero yo ahorita la veo muy bien”, y explicó que está a favor de que se use la toxina botulínica siempre y cuando sea con moderación, inclusive por algún tratamiento médico como es el caso de su novio, René de la Parra, quien lo utiliza porque tuvo parálisis facial.

Pero ante los rumores que aseguran la protagonista de ‘La Reina del Sur’ luce tan diferente que inclusive su padre, el actor Eric del Castillo, no logró identificarla durante un reencuentro familiar, Verónica aseguró que no fue por eso, sino que su padre es un poco “despistado”.

“Ni mi mamá la reconoció, mi mamá está perfecta de la vista, lo que pasa es que estaba con chonguitos, con lentes, se escondió atrás de un mesero. Es sorpresa y mi papá se acerca a mí para preguntarme una porque es súper despistado y dos porque no se lo imaginaban, porque yo les dije que íbamos a ir con un amigo mío”, recordó.

Asimismo, descartó que su padre padezca pérdida de memoria, pues el primer actor goza de una excelente actividad cerebral y una vista adecuada para su edad, dejando atrás las versiones que surgen dentro de las redes sociales.

“Tiene una memoria, tiene una actividad cerebral súper activa, súper lucido, sus anécdotas, todo lo que cuenta, todo lo que se aprende. Lo de la vista, bueno, es normal por la edad, pero de eso a que tenga un problema de demencia senil o Alzheimer, para nada. No podría estar al aire”, comentó.

Finalmente señaló que en lo único que ha cambiado su hermana es el carácter, pues desde que convive con los hijos de su actual pareja sentimental, Édgar Bahena.

“Yo la siento muy tranquila, cómo no tan enojona como en otras ocasiones. Sin duda y los niños, los niños transforman a la gente”, puntualizó.

