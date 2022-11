Verónica, hija de Eric del Castillo, aclara por qué el actor no reconoció a Kate del Castillo en reunión familiar

Hace unos días el primer actor Eric del Castillo alertó a sus fanáticos debido a que no reconoció a Kate del Castillo en un restaurante en el que se reencontraron, es por ello que Verónica Del Castillo decidió poner fin a la polémica asegurando que su padre se encuentra en perfecto estado de salud.

Fue a través de las redes sociales donde se publicó un video en el que se aprecia el momento en que la actriz Kate del Castillo se reúne con sus padres, Kate Trillo y Eric del Castillo, a quienes citó de sorpresa y con ayuda de su hermana en un restaurante.

El emotivo momento inició cuando la pareja entró al lugar, pero la protagonista de ‘La Reina del Sur’ primero se dirigió a su mamá para darle un fuerte abrazo. Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la reacción de Don Eric, quien no reconoció a su hija hasta que Verónica del Castillo le dijo de quién se trataba: “¿Quién es? ¡Es tu hija!“. Aunque todavía estaba un poco incrédulo, enseguida la abrazó para sellar el emotivo encuentro.

Ante el escándalo generado, la presentadora recordó ante los medios de comunicación algunos detalles del emotivo momento que vivieron sus padres.

“Mi hermana me dijo: ‘Hermana, acabo de aterrizar en México, ayúdame porque el viernes quiero pasar todo el día con ellos y cuando llegaron mi hermana se ocultó detrás de un mesero y ya salió”, explicó.

Y fue contundente al señalar que Eric del Castillo se encuentra en perfecto estado de salud, y lo “despistado” es de familia.

“Mi papá está perfecto de salud. Si no, no podría estar grabando su novela. Ni mi mamá, ni mi papá la reconocieron porque no se lo esperaban y bueno, mi papá de por sí es despistado, pero eso es de familia y no la reconoció“, afirmó.

Olvidando un poco la controversia generada, también reveló que celebrarán la Navidad en familia, incluido su novio René de la Parra, a quien ya conoció su hermana.

“Ya le dio el visto bueno al cuñado, dijo que está muy guapo y le cayó súper bien. Vamos a pasar navidad todos juntos. Como mi papá tiene llamado, mi hermana es la que viene (a México) y su novio es de aquí y los hijos de su novio también están acá”, añadió.

Y una vez más sorprendió al destapar el instinto maternal que vive Kate Del Castillo con los hijos del director de fotografía Edgar Bahena.

“Sí, es una madrastra total y he visto cosas muy buenas en Kate que no había visto antes porque ese lado maternal que no había despertado ya la despertó. Está haciendo por sus hijastros lo que no hizo por su sobrino”, puntualizó en las imágenes retomadas por el programa ‘Chisme No Like’.

