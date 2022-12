Aleida Núñez deja en evidencia sus curvas mientras baila de espaldas con pijama de animal print

La actriz y cantante mexicana Aleida Núñez sabe cómo llamar la atención dentro de las redes sociales, en donde no solo comparte con sus millones de seguidores detalles de los proyectos en los que actualmente participa, ya que continuamente logra causar revuelo por mostrar sus curvas de infarto con todo tipo de prendas, desde ajustados conjuntos deportivos, bikinis o inclusive pijamas, tal como lo hizo en una de sus últimas publicaciones.

A pesar de que ya ha logrado enamorar a cerca de 4 millones de seguidores únicamente en su perfil oficial de Instagram, es una cantidad que sigue en aumento para la nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, quien una vez más atrajo las miradas de sus fanáticos bailando con una sensual pijama de animal print que expuso su abdomen marcado y voluptuosa retaguardia.

En esta ocasión la estrella de las telenovelas se dejó ver desde la intimidad de su casa, en donde se grabó ella misma realizando algunos seductores pasos de baile frente a la cámara y para ello dejó a la vista su abdomen de acero.

Pero eso no fue todo, ya que, para finalizar la grabación, decidió dar la espalda a la cámara para demostrar que es toda una experta a la hora de mover sus caderas.

Al igual que en publicaciones anteriores, la también cantante obtuvo el reconocimiento de miles de fanáticos, quienes en la sección de comentarios le dejaron todo tipo de comentarios y corazones rojos en señal de aprobación.

Pero por si esto fuera poco, anteriormente ya había expuesto su belleza y sensualidad con una postal en la que presumió su silueta, pues posando con un sensual traje que dejó a la vista sus piernas, defendió su lugar como una de las celebridades favoritas dentro de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Mientras que, en una ocasión más, dejó a la vista su revelador escote mientras posa con un abrigo. Imagen que forma parte del contenido exclusivo que comparte en la página aleidavip.com en la que debutó hace unos meses y que promete mostrar sensuales imágenes para sus más exigentes admiradores. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

