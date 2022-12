Aleida Núñez presume su abdomen da lavadero vistiendo bralette de encajes

Aleida Núñez volvió a causar revuelo dentro de sus redes sociales con una fotografía en la que apareció posando frente al espejo con un bralette de encajes que permitió admirar su abdomen de acero.

La jalisciense inició su carrera en concursos de belleza durante su adolescencia y años más tarde saltó a la fama gracias a su talento como actriz de telenovelas y obras de teatro, pero con el tiempo también ha logrado destacar por su carismática personalidad y derroche de sensualidad que presume a través de las redes sociales, llegando a ganar popularidad por sus atrevidos posados con diminutos bikinis, además de ser considerada una de las celebridades favoritas en mostrar su curvilínea silueta con ajustados conjuntos deportivos.

En una de sus más recientes publicaciones realizadas a través de su perfil oficial de Instagram fue como logró llamar la atención de miles de fanáticos por mostrar los resultados que ha logrado tras varios años de entrenamiento, pues decidió posar frente al espejo con un bralette de encaje color negro, prenda que, además de exponer su revelador escote, también resaltó su abdomen marcado.

La también modelo originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, atrajo miles de “likes” en unas cuantas horas, confirmando que, además de cautivar a través de la pantalla chica y en sus presentaciones musicales, también cuenta con el apoyo de quienes la admiran dentro de las comunidades virtuales.

El constante apoyo de su público fue confirmado días antes durante un viaje por Francia, cuando desbordó su belleza en una serie de fotografías en la que resaltó sus voluptuosas curvas y piel bronceada mientras viste únicamente un traje de baño de una pieza en color negro, dejando con la boca abierta a más de 78 mil fanáticos.

En las seductoras postales, Aleida no solo posó de perfil a la cámara, sino que también permitió que admiraran su belleza de frente. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Durante este mismo viaje, pero ahora frente a un espectacular paisaje de Marsella, la estrella de televisión de 42 años también se dejó fotografiar frente al mar luciendo un bikini rosado, prendas que resaltaron sus curvas de infarto. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

