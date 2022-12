Aleida Núñez presume sus curvas mientras se ejercita con ajustados leggins blancos

Aleida Núñez compartió con sus seguidores de redes sociales un video en el que se dejó ver mientras se ejercita en el gimnasio con un ajustado conjunto deportivo, prendas que una vez más lograron resaltar sus curvas.

No cabe duda que la cuenta oficial de Instagram de Aleida Núñez sigue desatando todo tipo de reacciones, y es que en ella no solo eleva la temperatura utilizando diminutos vestidos que revelan algo más que sus torneadas piernas, así como los provocativos trajes de baño que modela durante sus vacaciones o ajustados conjuntos deportivos, con lo que logra confirmarse como una de las favoritas de esta red social.

Pero en esta ocasión fue a través de las historias donde compartió una breve grabación con la que prendió fuego mientras entrena, pues de espaldas a la cámara, se grabó mientras recibe las instrucciones de su entrenador quien aseguró es el responsable del dolor que sentía en esos momentos.

“Mi entrenador me tiene con dolor… auch“, apuntó la famosa de 41 años junto al clip que ha sido retomado por otras redes sociales como Twitter, en donde sus fanáticos no se cansan de admirarla.

Aleida Núñez muestra su rutina de ejercicio pic.twitter.com/XJQf8KAhyW — Lo + viral (@VideosVirales69) December 2, 2022

Sin embargo, la sensual cantante originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, volvió a incendiar dicha red social con un pequeño adelanto de lo que sus admiradores más exigentes podrán disfrutar en su página de contenido exclusivo aleidavip.com, en la que disfruta persumir sus voluptuosos encantos mientras expone un revelador escote sin ropa interior.

La sensual publicación que mostró un seductor ángulo de la actriz también fue vista por sus admiradores de Twitter, en donde, como ya es costumbre, prendió fuego demostrando que está dispuesta a consentir la pupila de quienes se suscriban con la intensión de recompensar el cariño que le expresan. Aleida Núñez paralizó Instagram con una pequeña probadita de su contenido exclusivo 🔥 pic.twitter.com/DY6rfsiVmn— Lo + viral (@VideosVirales69) December 4, 2022

Por suerte para sus fanáticos, el derroche de belleza y sensualidad no se limita a las redes sociales, pues Aleida también se ha consolidado como toda una estrella de televisión donde acostumbra a deslumbrar con su torneada silueta, tal como lo hizo durante su reciente participación en el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ en donde estuvo como invitada durante varios días. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

