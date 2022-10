Aleida Núñez se exhibe con mini vestido negro dando la espalda a la cámara desde su camerino

Aleida Núñez enamoró a sus seguidores de redes sociales con una serie de fotografías en las que apareció posando desde la comodidad de su camerino con un sexy vestido que resaltó su silueta y torneadas piernas.

La actriz originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, está por estrenar la obra de teatro “GranDiosas, el musical”, en donde compartirá créditos con otras estrellas como Laura Flores y Patricia Manterola; sin embargo, también se ha dado tiempo de presumir su escultural silueta con cerca de 4 millones de seguidores que actualmente la admiran a través de Instagram.

En esta ocasión, la bella y talentosa estrella de televisión causó revuelo al posar desde la comodidad su camerino, pero fiel al sensual estilo que la caracteriza, se lució frente al espejo en por lo menos tres fotografías con las que dejó claro que cualquier momento es perfecto cuando se trata de exponer su silueta.

Junto a la frase: “La noche es para ver los sueños y el día para hacerlos realidad“, Aleida Núñez apareció para derrochar sensualidad.

En la primera instantánea se dejó ver posando sentada frente al espejo, en una segunda dando la espalda a la cámara y para cerrar con broche de oro cruzando las piernas, con lo que logró atraer la mirada de casi 70 mil seguidores que agradecieron el este tipo de seductoras postales.

Aunque dichas imágenes fueron recibidas con halagos, Aleida Núñez siempre se ha dejado ver como toda una experta en candentes sesiones fotográficas, como la que realizó semanas atrás en la que expuso su deslumbrante belleza con un vestido que podría entrar en la lista de los más cortos que ha utilizado.

La prenda color rosado fue combinada con unos tacones color plata que le permitieron lucir aún más su figura mientras posa ante la cámara; además de convertirse en el pretexto perfecto para invitar a sus admiradores a visitar su página de contenido exclusivo aleidavip.com, en la que promete compartir imágenes tan reveladoras y sensuales como esta.

Otro ejemplo claro de que a sus 41 años Aleida Núñez sabe cómo generar todo tipo de reacciones fue aquella fotografía en la que apareció mostrando un escote de infarto con la que también promocionó la plataforma de contenido especial para verdaderos fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Contenido VIP (@contenidovip.agencia)

También te puede interesar:

–Aleida Núñez se luce con mini vestido que casi enseña algo más que sus estilizadas piernas

–Aleida Núñez presume sus estilizadas piernas mientras camina por la calle con un conjunto de short

–Aleida Núñez presume sus curvas de infarto y “piel canela” mientras posa con bikini blanco