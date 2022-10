Aleida Núñez presume sus estilizadas piernas mientras camina por la calle con un conjunto de short

Aleida Núñez enamoró a sus fanáticos de redes sociales con una serie de fotografías en las que volvió a presumir sus estilizadas piernas mientras camina por la calle, generando cientos de halagos en los que resaltaron lo bella que luce con todo tipo de prendas.

Aunque saltó a la fama por su carrera como actriz y cantante, Aleida Núñez también goza del reconocimiento de su público por las acaloradas imágenes que continuamente comparte a través de las redes sociales y otro tipo de plataformas virtuales donde ha cautivado a millones de seguidores que admiran su belleza. Y es que, luciendo diminutos bikinis, conjuntos de lencería, ajustada ropa deportiva o simplemente con vestidos pequeñitos, es toda una experta en llamar la atención.

Es así como en una de las más recientes publicaciones que realizó a través de su perfil oficial de Instagram cautivó a miles de admiradores con un elegante atuendo en el que nuevamente sacó a relucir su lado más sexy, pues modelando ante la cámara con un conjunto de short y blazer en color violeta, la artista de 41 años logró el reconocimiento de manera inmediata.

“Si con tacón te ves alta, con amor propio te verás inmensa“, escribió al pie de la publicación en la que lució sus piernas de bailarina con ayuda de unos tacones color nude que resaltaron aún más su belleza.

Pero Aleida Núñez no solo causó revuelo ante sus 3.9 millones de seguidores con la seductora sesión fotográfica que realizó en plena calle, pues ahora que participará en la obra de teatro “GranDiosas, el musical”, no perdió oportunidad de compartir una postal en la que nuevamente mostró sus curvas desde el Teatro Manolo Fábregas de la Ciudad de México.

En aquella ocasión, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, posó en medio del escenario y mostrando su despampanante perfil a la cámara mientras viste ajustados leggins y top a juego en color marrón, prendas con las que sus curvas arrancaron miradas y candentes piropos en los que fue catalogada como una de las famosas más sensuales de la televisión, además de mensajes en los que le desearon éxito en esta nueva etapa de su carrera. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nun?ez OFICIAL (@aleidanunez)

