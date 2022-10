Aleida Núñez exhibe su torneada silueta con extravagante vestuario de tiras y medias traslúcidas

Aleida Núñez compartió una publicación en redes sociales en la que apareció posando de perfil a la cámara con un extravagante traje de tiras color plateado, prenda que le permitió mostrar sus curvas perfectas.

Aunque es conocida por su carrera como actriz y cantante, Aleida Núñez también se ha caracterizado por compartir atrevidas imágenes a través de sus redes sociales, con las que deja gratamente sorprendidos a millones de fanáticos con la diminuta o ajustada vestimenta que permite apreciar la despampanante silueta que ha conseguido tras varios años de entrenamiento con pesas y por la constante práctica del yoga, además de un estilo de vida saludable.

Es así como en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, compartió ante cerca de 4 millones de seguidores una postal en la que se lució con un extravagante vestuario de tiras en color plateado y medias transparentes, con el que, como ya es costumbre, dejó ver la curvilínea silueta que mantiene a sus 41 años.

Posando ante la cámara de frente y perfil a la cámara, fue como la estrella de televisión dejó claro que posee una de las siluetas más seductoras de las redes sociales.

Dicha prenda fue utilizada en el video musical de “La Cosquillita”, tema que lanzó en marzo de 2022 en el que, además de presumir su talento vocal, exhibió su torneada silueta. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Y aunque generalmente utiliza este tipo de instantáneas para promocionar su página de contenido exclusivo aleidavip.com, en esta ocasión la utilizó para invitar a sus admiradores al próximo show musical que ofrecerá el 9 de octubre en Puebla, México, donde nuevamente los deleitará cantando y bailando a ritmo de cumbia.

Para demostrar que sabe lucir a la perfección las atrevidas prendas, la también modelo compartió poco antes una instantánea en la que volvió a cautivar con un body negro y un escote que le llegó hasta el ombligo, con el que atrajo las miradas de por lo menos 16 mil usuarios que la calificaron con un corazón rojo, además de varios mensajes en los que confirmaron es una “mujer despampanante y sexy”. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

