Aleida Núñez se luce con mini vestido que casi enseña algo más que sus estilizadas piernas

Aleida Núñez presumió su curvilínea silueta con un minivestido que casi enseña algo más que sus estilizadas piernas, pues con su ya característico estilo mostró ante la cámara lo bella que luce con este tipo de prendas.

La actriz y cantante mexicana sigue causando sensación dentro de las redes sociales, en donde acostumbra a compartir fotografías en las que se luce con atrevidas prendas, pues además de posar con ajustados conjuntos deportivos, shorts, vestuarios que utiliza en sus shows musicales y bikinis pequeñitos que resaltan su figura, también se ha convertido en toda una experta a la hora de pasearse con vestidos cortos.

Fue precisamente de esta manera como apareció en una de las últimas publicaciones de Instagram, red social en la que está a punto de conquistar el corazón de 4 millones de seguidores, pero que una vez más modeló con un diminuto vestido negro. Y es que, mostrando sus curvas de perfil a la cámara en una primera postal y posteriormente de frente, la artista mexicana terminó enamorando nuevamente a sus admiradores, quienes no pasaron por alto su deslumbrante belleza.

Sonriente y acariciando su larga melena rubia, la estrella de televisión confirmó que a sus 41 años sabe cómo robar protagonismo en su candente galería de imágenes, pues además de dicha publicación, también se ha robado la atención con otro tipo de arriesgadas prendas.

En una instantánea compartida semanas atrás, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, prendió fuego al posar con otro revelador vestido blanco, con el que mostró sus despampanantes curvas mientras se maquilla frente al espejo.

Como era de esperarse, la reacción de sus fanáticos fue inmediata y además de superar las 100 mil reacciones en forma de corazón, le llegó una lluvia de piropos en los que resaltaron lo espectacular que luce con prácticamente todo tipo de prendas, desde las más elegantes hasta las que dejan muy poco a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nun?ez OFICIAL (@aleidanunez)

La belleza y sensualidad de Aleida Núñez también ha quedado plasmada en el contenido que comparte dentro de su página aleidavip.com, en donde posa con arriesgadas prendas de lencería y accesorios que agradecen sus admiradores. View this post on Instagram A post shared by Contenido VIP (@contenidovip.agencia)

