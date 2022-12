Científicos bajan alerta por la gran erupción del volcán Mauna Loa en Hawaii

Los científicos redujeron el sábado el nivel de alerta para el volcán Mauna Loa en la Isla Grande de Hawaii de Advertencia a Vigilancia y dijeron que la primera erupción volcánica en casi 40 años podría terminar pronto, según The Associated Press.

El Observatorio de Volcanes de Hawaii (HVO) del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) informó en un boletín que la erupción en la zona de grietas del noreste del volcán continuaba, pero que la producción de lava y las emisiones de gases volcánicos se habían “reducido considerablemente”.

#MaunaLoa eruption has slowed downhttps://t.co/4WvjBsysV2

*As of 7:00 a.m. activity at the fissure 3 vent is significantly reduced

*Low fountains feed lava that flows only 1.2 mi (2 km) from the vent

*Saddle Road not threatened by lava

*SO2 down to 30,000 t/d pic.twitter.com/QDaEq4ZBm9 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 9, 2022

“Las altas tasas de erupción no se reanudarán según el comportamiento eruptivo pasado y el comportamiento actual sugiere que la erupción puede terminar pronto”, informó el observatorio. “Sin embargo, una tendencia inflacionaria de la cumbre de Mauna Loa está acompañando la disminución de la actividad y existe una pequeña posibilidad de que la erupción continúe a tasas eruptivas muy bajas”.

Mientras tanto, dijo el observatorio, un frente de flujo de lava se había “estancado” a casi 2 millas de Saddle Road, la carretera vital que los residentes y turistas usan para viajar entre la ciudad de Hilo en el lado este de la isla y los centros turísticos costeros al oeste.

Los científicos dijeron a principios de esta semana que la carretera ya no estaba bajo la amenaza inminente de la lava, disipando los temores previos de que podría ser cortada.

Un barco de lava

El barco de lava que aparece en el siguiente video es uno de esos en los que nadie quisiera viajar. El video fue compartido por USGS Volcanoes en Twitter y explicaron qué es un barco de lava.

“Visto ayer en #MaunaLoa: ¡un barco de lava cabalga sobre las olas! El 7 de diciembre, se vio un barco de lava flotando en el canal. Los barcos de lava se pueden formar cuando partes del cono o del canal de lava se desprenden y son arrastrados río abajo. La lava caliente se enfría en su superficie para crear ese exterior suave”.

Spotted yesterday at #MaunaLoa – a lava boat rides the waves! On Dec 7, a lava boat was spotted floating down channel. Lava boats can form when portions of the cone or lava channel break away & are rafted downstream. Hot lava cools to its surface to create that smooth exterior. pic.twitter.com/D9gdoFolfq— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 9, 2022

Dos volcanes en erupción

El Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii compartió la foto de los dos volcanes en erupción al mismo tiempo por primera vez desde 1984. La foto muestra las erupciones de los volcanes Kīlauea (izquierda) y Mauna Loa (derecha) con la luna poniéndose. Both 🌋🌋 in Hawaiʻi Volcanoes National Park, Kīlauea and Mauna Loa, continue to erupt in tandem for the first time since 1984.



This photo shows Kīlauea (left) and Mauna Loa (right) with the setting mōhala moon.



Plan to visit? Go here first: https://t.co/ctEdfiAciA



📸NPS pic.twitter.com/1CJyVMzmfu— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) December 8, 2022

Mauna Loa está entre los volcanes más activos de la Tierra, habiendo entrado en erupción 33 veces desde su primera erupción histórica bien documentada en 1843.

