Cinco regalos navideños que solo ocasionarán gastos extras a quien los reciba

Aunque miles de estadounidenses ya han comprado los regalos de Navidad para sus seres queridos, hay muchos que aún se encuentran indecisos para elegir el regalo perfecto.

Sin embargo, antes de hacer esa compra especial, es necesario pensar bien qué tipo de obsequio se pretende hacer, ya que algunos regalos podrían generar después un mayor gasto para la persona que reciba el presente.

Estos son cinco ejemplos de regalos que pueden ser muy deseados y bien intencionados, pero por los que después es necesario desembolsar más dinero.

1.- Un automóvil

Aunque comprar un automóvil para una persona sería un gran y costoso obsequio, el nuevo conductor deberá adquirir una serie de responsabilidades para mantenerlo y asegurarlo.

Las tarifas de los seguros en el mercado actual son muy altas y no es probable que bajen en 2023, además del combustible, que es considerado un bien con un precio muy volátil.

2.- Tecnología

Aunque a cualquiera le encantaría tener la última tableta, teléfono inteligente o consola de videojuegos, el costo de comprar un dispositivo de estos es solo el comienzo de una serie de gastos.

Después, el destinatario deberá cubrir juegos, aplicaciones, un estuche o un soporte, y posiblemente incluso un nuevo plan de datos que tenga un costo mensual más alto que el de su teléfono anterior.

3.- Mascotas

Pocas veces es una buena idea darle a alguien el regalo de tener una mascota. Los animales pueden ser una gran responsabilidad emocional y física que no todos quieren o para la que no están preparados.

Además, la parte financiera de tener una mascota es de las más importantes. Se deben considerar detalles como alimentación, salud e incluso sucesos imprevistos como enfermedades.

Si bien es una buena idea ahorrar un fondo de emergencia para mascotas, es posible que el destinatario del regalo no lo haya hecho. También es posible que no estén dispuestos a obtener o no puedan pagar un seguro para mascotas.

4.- Boletos para un viaje

Aunque regalar boletos de avión puede ser un regalo maravilloso, también implica gastos extras para el destinatario, a menos que incluya el resto de los costos de las vacaciones.

Si el regalo solo incluye los boletos para el viaje, la persona deberá desembolsar sin una planificación previa en alimentación, hospedaje y todos los gastos extras que se incluyen en un viaje de vacaciones.

5.- Paquete Spa o día similar de lujo

Al hacer este tipo de regalos es necesario tomar en cuenta que muchas ofertas de paquetes de spa no incluyen una propina. Además, algunas personas con hijos deberán contratar una niñera o cuidador para poder disfrutar plenamente del paquete.

