Día de la Virgen de Guadalupe: cómo enviar una petición y pedir un milagro

El 12 de diciembre se conmemora el aniversario de la Virgen de Guadalupe luego de que un día como hoy, pero de 1531, se le apareció por cuarta vez al hoy santificado indígena Juan Diego, a quien se le considera el mensajero de Santa María de Guadalupe.

Desde diversas partes de México, millones de peregrinos suelen arribar este día al templo de la Basílica de Guadalupe ubicado en Ciudad de México, para honrar a la también conocida como “virgen morena”.

Los devotos y creyentes acostumbran escribir sus peticiones para colocarlas al pie de su santificada imagen como agradecimiento o para solicitar un milagro, sin embargo, no es necesario acudir hasta el recinto de la capital mexicana para cumplir con esta solicitud.

¿Cómo enviar tu petición a la Virgen de Guadalupe?

Si te nace dar las gracias a la Virgen de Guadalupe o escribir una petición, hay diversas maneras de hacerlo, una de ellas es a través del sitio de la Basílica de Guadalupe. El procedimiento es muy sencillo, solo debes ingresar a Intenciones.virgendeguadalupe.org.mx escribe tu petición y la fecha que deseas se cumpla.

Las peticiones que escribas son llevadas por personal del recinto religioso hasta el pie de la Virgen, explica en la revista católica Desde la Fe en su versión online, además aparecen en el cintillo de la transmisión del Santo Rosario de lunas a jueves que puedes observar en directo por el canal de YouTube Basílica de Guadalupe A.R.

¿Cómo solicitar un milagro a la Virgen de Guadalupe?

La vela que puedes dedicar a la virgen del Tepeyac es una de color blanco, símbolo de pureza y divinidad, y el rezo adecuado para ella, según el sitio OraciondeSanacion.com es el siguiente:

“Oh, madrecita de Guadalupe, enséñanos a obrar siempre el bien, a seguir las enseñanzas de tu amado hijo Jesús como él mismo en su palabra nos educó. Si buscamos tu bendición, ayúdanos a cumplir los mandatos de tu hijo, nuestro redentor y salvador.

Bella Señora de cielos y tierras, gloriosísima morenita de Guadalupe, que siempre nos has mostrado tu bondad, cuando llenos de problemas hemos acudido a ti, que nos has cubierto de tu manto protector, cuando hemos llorado lágrimas sinceras ante a ti.

Te pido intercedas ante tu hijo Jesús para que sea mi salvador y guía, para que encuentre abiertas todas las puertas a mi paso, y mis caminos limpios y despejados. Pide al Espíritu Santo para que sea mi Norte, y me llene de inteligencia y sabiduría en mis decisiones para que pueda avanzar y hallar las mejores soluciones, y al final salir airoso de lo que me aflige y no me permite dormir.

Mi Señora, que llena eres de gracia, inmaculada Virgen de Guadalupe, dame tu luz, dame fuerza para continuar, regálame tu poderosa mediación, para que el milagro que estoy esperando pueda por fin llegar.

Oh, santísima señora de Guadalupe, tú que estas en los cielos acude en mi ayuda porque para ti no hay imposibles, porque tú eres milagrosa, por eso me encomiendo hoy a ti para que tus manos nunca dejen de bendecirme. Oh, madrecita linda, ruega por mí y por todos tus hijos, no dejes de pedir a Dios por nosotros los pecadores. Amén”.

Una vez que termines de orar todo el rezo puedes hacer tu petición y si lo deseas, complementar con un Padre Nuestro o Ave María.

