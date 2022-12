La cinta “Top Gun: Maverick” obtiene reconocimientos que anticipan posibles nominaciones al premio Oscar

El jueves 8 de diciembre la cinta “Top Gun: Maverick” obtuvo el premio de Mejor Película del Año por parte del National Board of Review, figurando en un listado con otros filmes estrenados en 2022 como “Elvis”, “Avatar: The way of water” y “The Fabelmans”.

Aunado a esto, la cinta protagonizada por Tom Cruise es una de las 10 mejores del año para el American Film Institute, y el día de hoy se dio a conocer que nomina a dos Golden Globe, en las categorías de Mejor Película (Drama) y Mejor Canción Original, por “Hold my hand”, escrita e interpretada por Lady Gaga. Eso coloca al filme como uno de los grandes favoritos para competir por el premio Oscar, pero será hasta el 24 de enero de 2023 cuando se anuncien los nominados.

“Top Gun: Maverick” ha recaudado hasta el momento en las taquillas de Estados Unidos más de $718 millones de dólares; la película fue filmada en 2019 y el estreno fue pospuesto varias veces debido a la pandemia de Covid-19. Cruise (quien también fungió como productor) decidió esperar lo necesario hasta que el filme pudiera verse en cines y no en plataformas de streaming. La aceptación del público fue muy favorable y la cinta es la más vista en ese país en 2022. View this post on Instagram A post shared by Top Gun (@topgunmovie)

También te puede interesar:

-Una compañía de inteligencia artificial hizo que la voz de Val Kilmer sonara perfecto en “Top Gun: Maverick”

-‘Top Gun: Maverick’ es la primera película del año en superar los mil millones de dólares recaudados en el mundo