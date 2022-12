La Opinión Hoy: Nuestros minutos finales con Grant Wahl

Los duelos de Semifinal del Mundial de Qatar 2022 están definidos y entre los equipos no están algunos de los que teníamos en mente al inicio del torneo.

Para platicar de ello, se encuentra Rafael Cores, productor ejecutivo de La Opinión, quien analiza esta nueva fase del Mundial desde el lugar de los acontecimientos en Qatar.

Antes de ello, Cores habló sobre la difícil experiencia que ha sido asimilar lo sucedido con el periodista norteamericano Grant Wahl, quien perdió la vida durante la cobertura del Mundial. Se desvaneció durante el encuentro entre Argentina y Holanda y posteriormente falleció.

“Horrible”, así describrió el momento Cores, quien reveló que durante este partido, se encontraba sentado al lado de Wahl.

“Lo peor fue el momento, en la tribuna de prensa nos ubican a los periodistas por países, ese día estuve al lado de Wahl, no era amigo suyo, pero sí lo conocía, era el periodista de fútbol estadounidense más conocido, una celebridad dentro de este deporte en EEUU”, dijo Cores.

Cores contó que durante el partido todo transcurría normal, pero sí notó que Wahl “tocía bastante, durante todo el juego”.

“Pero nada que podía hacer pensar que a falta de 4 minutos para la prórroga, el compañero de mi izquierda se da cuenta y grita a Grant que qué le pasaba y cuando lo veo, él (Wahl) estaba sentado en su silla, con la cabeza hacia atrás, totalmente rojo y en una situación de angustia extrema, no podía hablar, ni moverse, como ahogándose. Me acerco a él, le agarro el cuello, la cara, llamándolo a ver si consigo como reanimarle y él no respondía”, agregó Cores.

“Empezamos a gritar por un médico o doctor, y me pareció que pasó mucho tiempo. Llegó una enfermera primero y luego un periodista que saltó y tenía unas nociones sobre lo que había que hacer”, dijo Cores quien reveló que la enfermera parecía calmada luego de tomarle el pulso al peridotita. “Cuando se dio cuenta que no había ninguna respuesta, dijo que lo tumbáramos al suelo, fue un poco complicado porque había poco espacio, pero una vez en el piso, empezó a hacerle reanimación con el masaje cardíaco”, prosiguió.

Cores dijo que le pareció increíble que se le realizó el masaje cardíaco durante media hora. Durante este tiempo ya Argentina había ganado y mientras su afición festejaba, en la tribuna de prensa, la situación era muy tensa.

“Llegaron más paramédicos, empezaron a salir una cantidad de utensilios, salió en una camilla a la media hora. En ese momento, le pregunté a una de las enfermeras que estaban recogiendo el material que cómo estaba Grant. Me dijo que ‘tiene pulso, somos optimistas, creo que puede salir adelante’. Allí nos quedamos un poco más tranquilos los que estábamos en esa zona”.

Sin embargo, y a pesar de terminar la jornada laboral esperanzados, cuando Rafael llegó a su casa y revisó su email, se topó con un correo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos que informaba y lamentaba el fallecimiento del periodista norteamericano.

“Ahí se me vino el mundo encima porque cuatro horas antes se había dado esa situación. Tengo la cara de Grant grabada en la mente, me cuesta quitármela. Además cuando la enfermera me dijo eso, yo tenía que recoger mis cosas, empiezo a hacerlo y vi una gorra del servicio médico de Qatar, me la llevé, y dije ‘espero poder dársela a Grant y decirle que esta es una de las gorras de las enfermeras que te atendió’, y con esa idea me fui, y ahora no voy a poder hacerlo”, lamentó Cores.

Para cerrar con el tema, Cores hizo un llamado a la reflexión e invitó a las personas a hacer cursos de primeros auxilios. “Espero que nunca me toque alguna situación similar, yo no tengo muchas nociones de primeros auxilios, pero es algo que me plantearé realizar, creo que todos deberíamos hacerlo”, finalizó.

Semifinales

Volviendo al tema deportivo, mañana arranca la fase de semifinales del Mundial con el duelo entre Argentina y Croacia.

“Todavía queda fútbol. Aún restan cuatro excelentes partidos. Sí es cierto que cuando se entra en la última semana del Mundial y se está cubriendo, es un poco triste porque se empiezan a vaciar las ciudades”, continuó analizando nuestro productor ejecutivo.

“Quedan equipos que tienen aficiones grandes, uno es Argentina, que va ante Croacia, una gran semifinal. Los sudamericanos parten como favoritos, todo el mundo está soñando con ver si Messi puede ganar su Mundial por fin. Y que Croacia es la reina de los empates, de pasar en penales, así ocurrió en octavos y cuartos. Solo ha ganado un partido, es increíble”.

También Cores tuvo palabras para lo que será ese segundo duelo de semis, entre Francia y Marruecos.

“Pasado se juega ese Francia, Marruecos, esta última la gran sorpresa sin duda de este Mundial, primer país africano en llegar a Semis de una Copa del Mundo. Creo que será un partido que aunque suene a que Francia pasará por encima, Marruecos con esa defensa puede vender cara su derrota, sigo apostando por una final Francia, Argentina, pero quién sabe lo que puede pasar”, analizó.

CR7 se despidió

Para culminar el podcast, Cores quiso hablar sobre un tema particular, la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales de Fútbol.

“Cristiano puso un post en Instagram diciendo que se despedía de los Mundiales. Había conjeturas de si ‘CR7’ aguantaba al de 2026, pero ya el propio jugador cerró esa etapa, dijo que ganar un Mundial con Portugal había sido su sueño más ambicioso, que se va sin haberlo logrado. Pero tira en su mensaje de despedida un dardito que creo que va a Fernando Santos (entrenador de la selección europea), que lo sentó en el banquillo en los dos últimos partidos. Dice ‘Ahora a esperar que el tiempo sea buen consejero y permita que cada uno saque sus propias conclusiones’. Creo que dice algo como ‘si me hubieran sacado de inicio, creo que estuviéramos en las Semifinales”.

