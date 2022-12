“No puedes aportar al fútbol de tu selección”: Héctor Herrera es atacado por José Luis Sánchez

Continúan las reacciones ante el fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022. El Tri no pudo superar la fase de grupos y tanto el seleccionador como los jugadores han sido criticados. José Luis Sánchez se encargó de dirigir todas sus críticas hacia Héctor Herrera, jugador que El Chelís considera que no estaba en condiciones para ser convocado a la Copa del Mundo.

El estratega mexicano considera que Héctor Herrera debió sincerarse consigo mismo y con los miembros del cuerpo técnico de la Selección Mexicana. El Chelis es fiel creyente de que “HH” debió hacerse a un lado en la convocatoria para la Copa del Mundo.

“Dónde entra tu honestidad deportiva y dónde entra tu honestidad como ser humano. Me hago a un lado cuando vea que no puedo cooperar. No te ves desnudo al espejo porque si te vieras, no puedes aportar al fútbol de tu Selección, a un fútbol total como el visto en el Mundial, muy físico, de ida y vuelta”, dijo Sánchez para Fútbol Picante.

Herrera subestimó a la MLS

Por otra parte, El Chelis utilizó de ejemplo el caso de Carlos Vela para seguir cuestionando la decisión de Herrera de asistir al Mundial a pesar de su nivel. Además, Sánchez considera que “HH” asumió el reto de la MLS confiado, por eso no tuvo una buena temporada.

“Mira la honestidad de Carlos Vela en la misma liga, un tipo que sí está preparado, rindiendo, siendo importante para su equipo, quedando campeón. Del otro lado está el Sr. Herrera que creyó que iba a llegar sobrado a esa liga y no es así, ni siquiera en lo físico está bien, que es lo mínimo que necesitas. Este señor está porque sí y ya, sin méritos“, concluyó.

Lo peor del Mundial, jugadores qué ni saben cómo fueron convocados:🇲🇽❌



➜Uriel Antuna

➜Hector Herrera

➜Jorge Sánchez

➜Charly Rodríguez pic.twitter.com/yWCpEAOUQ7— Bryan (@BryHz_Ad) November 30, 2022

