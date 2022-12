Un inmigrante informado vale más que mil palabras de falsos abogados migratorios: cómo recibir ayuda confiable

FORT WASHINGTON.- El tío de Ivette Morataya tenía la esperanza de lograr alguna protección migratoria, pero el desconocimiento lo llevó a escuchar el consejo de un sujeto que se hizo pasar como abogado, aunque en era un notario, quien le sugirió regresar a su país natal, Guatemala, pero alguien de su familia le advirtió que eso sonaba inadecuado. El instinto pudo más y el tío de Ivette dejó de escuchar al falso abogado.

Esta historia confirma la importancia de acercarse a abogados u organizaciones certificadas que proporcionen la orientación correcta a cualquier inmigrante, especialmente los indocumentados o aquellos que podrían aplicar por alguna protección migratoria como DACA o TPS, pero deben saber si son o no elegibles, debido a su historial.

“En mi familia directo hubo un caso que todavía me duele mucho; tuve un familiar que aplicó para poder tener su residencia aquí en el país, fue con un abogado, que no fue abogado, pero gracias a Dios él no se fue fuera del país. Si le hubiera hecho caso a este notario, él se hubiera quedado en Guatemala, pues porque lamentablemente por otras razones él no calificaba [para la Green Card], pero sí pagó por todo para poder obtener eso y no sucedió”, narró Ivette, una activista cuyos padres son de Guatemala y colabora para Fwd.us y el portal Informed Immigrant o Inmigrante Informado.

La joven recuerda que la misión de este portal es ofrecer información actualizada a los inmigrantes, sin importar la condición que tengan, para conectar con expertos que puedan ayudarlos.

“Muchas veces hay gente que se aprovecha de nuestra comunidad cuando son vulnerables y están buscando algún método de poder estar aquí, en este país que ellos llaman casa, que es su casa, porque llevan más de 20 años aquí”, acotó.

Ivette es directora de Divulgación de Inmigrante Informado, que forma parte de la red Fwd.us, un portal que integra diversas herramientas útiles para indocumentados, personas con TPS, DACA o en otras condiciones.

“Nosotros tenemos información sobre todos los cambios de leyes, ya sea de TPS, de DACA, etc. para que [los inmigrantes] conozcan sus derechos, [sobre] cómo preparar a su familia, cómo encontrar una organización cerca de ustedes, cómo encontrar un lugar donde puedan renovar su DACA, estamos para ayudar a la comunidad a estar más informada, para poder tomar decisiones y sentirse empoderada”, acotó.

Cualquier inmigrante podrá encontrar herramientas de ayuda en Inmigrante Informado. / IMAGEN: Captura website

Cómo usar las herramientas

El portal ofrece diversas opciones con secciones como “Ayuda legal”, “DACA”, “Detención y deportación”, “TPS” y “Conozca sus derechos”.

Es un espacio virtual de fácil navegación en inglés y español. Es totalmente gratis.

“Cuando entran a la página del lado derecho, donde dice ayuda legal, ahí pueden ustedes presionar, pueden poner su código postal y ahí mismo les aparece todas las organizaciones que ayudan a los inmigrantes y se pueden poner en contacto con ellos”, expuso como ejemplo Ivette.

Agregó que, si una organización no responde, entonces hay la posibilidad de enviar un correo a Inmigrante Informado, donde ayudará a concretar la conexión con ese grupo de ayuda.

“Nos pueden mandar un correo y nosotros les ayudamos a encontrar el recurso que les pueda ayudar o la organización que también les pueda ayudar, ya sea con una aplicación o información”, expuso Ivette, entrevistada en el marco de la 15 Conferencia Nacional de Inclusión de Inmigrantes (NIIC, en inglés).

¿Tienen abogados?

La respuesta es no. El portal incluye una lista de organizaciones de abogados, donde los inmigrantes pueden pedir ayuda.

“Trabajamos con muchas organizaciones a nivel federal y local para poder dar los mejores recursos que están al día con la información”, acota Ivette. “Siempre les ayudamos a encontrar el recurso que ellos están buscando, y si no es con nosotros es con una organización que les pueda ayudar y muchas veces es pro-bono o a bajo costo”.

La experta insiste en que la ayuda legal es importante, por lo que es fundamental tener acceso a profesionales confiables.

“Podrían encontrar organizaciones que los puedan apuntar a la dirección correcta, porque no le voy a decir que van a encontrar una lista de un montón de abogados, sino que van a poder llegar a la página y encuentran a las organizaciones cerca de ellos que les puedan ayudar o recomendar a algún abogado cerca de ahí”, especifica.

Cada caso es único

Ivette insiste en que cada caso es único, depende la situación del inmigrante, por eso un abogado debe hacer una evaluación precisa.

“Lo hacen a veces gratis o tienen clínicas o lo que sea donde ellos puedan dar esa información, yo creo que eso es sumamente importante y también obviamente mantenerse al tanto de todos los cambios para que, porque muchas veces hay personas que abusan de nuestras comunidades”, advierte.

Hay quienes podrían aplicar por algún beneficio migratorio, como el TPS o DACA u otra acción diferida, no lo saben porque no piden la asesoría correcta. Cada caso es diferente.

“Muchas veces la comunidad no sabe en que califican por algo, ya sea por el año en que vinieron o del país que vengan o lo que sea… pero hay veces que uno no sabe que pueden tener una protección y nunca la usan simplemente porque no saben”, indicó. “Consulten a un abogado para ver si es que califican por algo”.

En NIIC, los miembros de decenas de organizaciones civiles de todo el país abordan las problemáticas de los inmigrantes y cómo ayudarlos, incluido el peligro que representan movimientos xenofóbicos como el del expresidente Donald Trump.