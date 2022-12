Migrantes y voto latino podrían ser foco de mayores ataques hacia elecciones de 2024, pero sus defensores preparan un plan

Para las organizaciones que defienden a inmigrantes, las elecciones intermedias del 8 de noviembre fueron una “prueba” de la presión hacia el movimiento migrante, la difusión de ideas xenofóbicas, que podrían recrudecerse en 2024 durante la elección presidencial, por lo que buscarán reforzar la agenda a favor de inmigrantes en distintos frentes.

“Conforme el país se está haciendo más diverso, la población se está haciendo más diversa y todo eso, sabemos que el voto latino, el voto inmigrante, el voto joven va a estar más y más teniendo mayor impacto y por esa razón vamos a recibir más ataques, verdad, para tratar de restringirlo”, advirtió Nancy Flores, subdirectora de la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA).

Esa organización que funge como huésped de la 15 Conferencia Nacional de Inclusión de Inmigrantes, que se realizará en Maryland, a unos pasos de Washington, D.C. Se trata de esfuerzo de 300 organizaciones y líderes de 40 estados que se reunirán del 10 al 12 de diciembre.

Uno de los diálogos clave será democracia, donde se marcaría el diseño de la visión y los objetivos hacia el 2024.

“La conversación sobre la democracia va a ser un lugar donde definitivamente vamos a hacer hincapié de dónde va a ser el enfoque del movimiento, porque estamos no solamente saliendo de esta etapa electoral del 2022, pero en realidad este fue como un examen, un test para ver hacia dónde vamos en el 2024”, adelantó Flores.

Agregó que el encuentro ocurrirá a pocos días de una convocatoria nacional para una concentración de organizaciones civiles en D.C., para presionar al Congreso para una reforma migratoria, mientras el tiempo se acorta para lograrlo antes de que termine el periodo llamado ‘lame duck’, el último de la actual legislatura.

“Esta conferencia también llega en un momento muy oportuno que vamos a tener arriba de 1,300 personas en Washington, D.C., justo cuando se está debatiendo, posiblemente, verdad, una propuesta de ley en materia migratoria, algo que podría avanzar, y todo está cambiando minuto a minuto”, dijo Flores.

Sin embargo, la activista desconfía de un posible éxito, ya que destacó que el liderazgo de la senadora Kyrsten Sinema (Arizona) en ese esfuerzo resulta “extraño”, al no haber sido uno de los personajes clave en temas migrarorios en el Congreso.

“Es un poco extraño que sea la senadora Sinema. Da un poco de preocupación para quienes que estamos en el sector de abogacía [en inmigración], porque no existe tanta confianza [con ella]”, reconoció Flores. “[Sinema] está motivada por cálculos políticos. Sabemos que ambos partidos están con base en cálculo político… en las elecciones ninguno de los partidos ganó gran mayoría, fueron realmente reñidas”.

Aunado a ello Flores advirtió que la inclusión del Título 42 en el plan de reforma es preocupante.

Esa desconfianza fue expresada antes de que Sinema anunciara que será senadora independiente en la siguiente legislatura, reduciendo la mayoría demócrata de 51 a 50 votos, lo cual podría complicar más un plan sobre alguna reforma migratoria.

Diversos frentes pro-migrantes

Entre los grupos que organizan el evento están PIAVote, African Communities Together, Black Alliance for Just Immigration, Haitian Bridge Alliance, CASA, Church World Service, Immigration Hub, MPower Change Unidos US, Unite Here, entre otras.

Son distintos lo scampos en los que se enfocan, desde coordinación con los gobiernos locales, estatales y federal, hasta asesoría legal, orientación sobre servicios básicos y apoyo a personas que solicitan asilo.

“Son varias personas que trabajan para organizaciones proinmigrantes, aquellas organizaciones que están dando servicios de día a día, desde servicio legal, protección en contra de deportación y también tenemos varias organizaciones que se dedican a redactar políticas pro-inmigrantes”, destacó Flores.

Incluso hay grupos que trabajan en instituciones educativas, escuelas y universidades.

“Así que, en realidad, es un grupo que trabaja a favor de los inmigrantes en diferentes sectores. [Y poder avanzar en] una agenda que en realidad en colaboración para poder hacer esas conexiones de trabajo, y también poder avanzar la meta que es abogar por los inmigrantes para que se les dé un trato justo y digno en este país”, expresó.

El evento será en Gaylord National Resort & Convention Center, en Maryland.