Christian Nodal reaparece en televisión y explica el significado de uno de sus tatuajes

Después de una larga ausencia tras haber participado en el reality show La Voz México, el cantante Christian Jesús González Nodal reapareció en televisión como invitado de Adrián Uribe en el programa De Noche pero sin sueño.

El representante del género de música acudió a Televisa para grabar el cerrojazo del night show, donde sorprendió a su anfitrión por las graciosas respuestas emitidas ante los cuestionamientos encaminados a revelar ciertos pasajes de su personalidad.

El comediante mostró gran interés en conocer porqué Nodal ha convertido gran parte de su cuerpo en un auténtico lienzo humano donde saltan a la vista múltiples tatuajes.

“Coincidimos mucho Christian Nodal y yo porque fíjate…”, intentaba describir Adrián Uribe cuando inesperadamente fue interrumpido por su invitado, quien en medio de carcajadas le señaló: “Porque nos tatuamos puras pend&#*…”.

Acto seguido, el presentador del programa lo cuestionó acerca del significado de un tatuaje en forma de equis que tiene a un costado de su ojo izquierdo.

“Este lo tienen mis mejores amigos y es un símbolo de eso: la amistad”, expresó el cantante originario de Caborca, Sonora, quien saltó a la fama por el romance que hasta este año sostuvo con la también cantante Belinda.

Sobre dicho episodio no se mencionó nada pues el objetivo era que Nodal se mostrara cómodo frente a las cámaras y vaya que ello se logró, pues el joven de 23 años demostró su habilidad hasta para rapear y para el free style, algo realmente nuevo para sus fans quienes siempre lo han tenido más identificado como representante de regional mexicano.

De esta manera, Christian Nodal se sumó a J Balvin, Eduin Caz y Ozuna, en otros invitados que asistieron a De Noche pero sin sueño, programa que en 2023 tiene otra temporada garantizada ante la grata respuesta de los televidentes.

“Lo que traté siempre es que el artista que asistía, se sintiera como si estuviera en su casa, como si un amigo suyo lo hubiera invitado a su sala. Obviamente nada amarillista ni nada de eso porque no es mi género, no es lo mío, pero si de repente te pueden contar una anécdota divertida, algo diferente a lo que nunca habían dicho, y de repente lo dicen ahí, me encanta. Que padre que usen el foro y ese espacio para decirlo”, expresó Adrián Uribe al terminó de la primera temporada de su programa nocturno.

