Sara Corrales luce su escultural cuerpo usando un minúsculo conjunto de lencería

Sara Corrales volvió a subir la temperatura en Instagram, ahora con una selfie que la muestra frente al espejo, luciendo su tonificado cuerpo mientras usa un conjunto de lencería que resaltó aún más sus tatuajes.

En el mensaje con el que acompañó otra serie de imágenes la bella actriz colombiana aclaró que esos diseños en su cuerpo son temporales, ya que forman parte de la caracterización para su personaje Úrsula en la telenovela “Mi camino es amarte”: “Esta soy yo en algunas de mis facetas. 😃. Amo mostrarme como soy, real, sonriente, unas veces muy elegante, otras veces tierna y hogareña, en momentos muy espiritual, en otros muy bailarina, en fin, eso es lo bello de la vida, vivir al 100 todos tus matices, vibrar con cada cosas qué haces. (No, no son tatuajes reales, 😂 son por mi personaje, porque ya sé que me van a hacer mil veces la pregunta)” ⭐️💫⭐️

Una de las grandes pasiones de Sara es el ejercicio, y acude el gimnasio casi todos los días. En su cuenta de Instagram ha compartido fotos y videos en los que aparece realizando varias rutinas, y como resultado de su constancia mantiene una escultural figura. View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales) View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales) View this post on Instagram A post shared by SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

