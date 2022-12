EE.UU. lanza su unidad de la Fuerza Espacial en el extranjero en Corea del Sur

Welcome to the peninsula, #Guardians!

The sky used to be the limit – now it's space & beyond. 🚀🛰️🔭#같이어디든지갑시다 | #WeGoEverywhereTogether

📸 A1C Aaron Edwards & SSG Skyler Combs

🔎 https://t.co/ioX8SPreak@SpaceForceDoD | @USEmbassySeoul | @SpaceForceCSO | @ROK_MND pic.twitter.com/TIm0x8qkYL