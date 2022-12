Ford F-150 Lightning es reconocida como camioneta del año 2023 por Motortrend

Desde que se anunció la fabricación de la Ford F-150 Lightning se sabía que sería una gran camioneta eléctrica gracias a sus impresionantes características mecánicas, físicas y tecnológicas, aunado al hecho de que cumple con los parámetros de sostenibilidad que se buscan alcanzar en el mercado automotriz.

Ahora, la creación del fabricante del óvalo puede presumir de otro premio más que irá a sus vitrinas cortesía de Motortrend, dado que ha sido galardonada y reconocida como la Camioneta del Año 2023, convirtiéndose en la única camioneta eléctrica en triunfar por unanimidad.

“Es realmente brillante para el equipo que la Ford F-150 Lightning sea la primera camioneta electrificada en ganar por voto unánime. Dicho vehículo está lleno de primicias, siendo ésta realmente especial para agregar al lanzamiento histórico de Lightning”, aseguró Darren Palmer, vicepresidente de programas de vehículos eléctricos de Ford, por medio de un comunicado de prensa oficial.

De esta manera, el premio de Motortrend extiende los méritos obtenidos hasta el momento por la camioneta, dentro de las que destaca serla camioneta eléctrica más vendida de Estados Unidos en noviembre, tras alcanzar 2,062 unidades comercializadas, mientras que desde su llegada a la industria a vendido 13.258 modelo.

“La F-150 Lightning y su torque casi instantáneo con el andar y manejo la convierten sin duda en la mejor camioneta que Ford haya fabricado. Si eso parece una declaración audaz, considere que entre nuestros jueces, la F-150 Lightning ganó la Camioneta del Año por decisión unánime, la primera camioneta EV que convenció a todos los jueces en todos los ámbitos”, aseveró Ed Loh, jefe editorial del grupo MotorTrend.

Finalmente, dentro de los otros reconocimientos varios de la Ford F-150 Lightning aparece el TIME Top 200 Invention of 2022, 2023 Kelley Blue Book Best Buy Award, 2022 Altair Enlighten Award, Premio Sobre Ruedas 2022, Wards 10 Best & Engines & Propulsion Systems, Internet Brands Best Car to Buy, Victory & Reseda Vehicle of the Year, TopGear.com 2022 American Car of the Year, Autoblog Technology of the Year 2022, Motor1 Star Awards, CarBuzz Save the Planet Award y múltiples premios Sabre.

