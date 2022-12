Giselle Blondet habla por primera vez de la separación de su ex: “Antes me sentía más sola que ahora”

Giselle Blondet elige su podcast ‘Lo Que No Se Habla’, para hacer lo que ella misma le pide a sus invitados, y habla por primera vez de la separación con su ahora ex, Jaime Fernández, con quien convivió casi 5 años de su vida, hasta que hace alrededor de 2 dejamos de verla sorpresivamente con el empresario español.

Teniendo de invitada a quien escribe este artículo para hablar del periodismo de entretenimiento y las historias más impactantes del 2022 de la farándula, Giselle, en el espacio que todas las semanas comparte junto a su psicóloga y coach de vida, Janis Santaella, rompió el silencio en un tema del que hasta ahora muchos se preguntaban, pero nadie sabía, ¿qué pasó con su última pareja?

Cerca de terminar un episodio fuerte de uno de los Podcast más vistos de Pitaya Entertainment, le pregunté justamente eso, ¿por qué, hace 2 años, mientras vivía el episodio más difícil del su vida, cuando su hija Andrea se debatía entre la vida y la muerte, dejamos de saber de Jaime?

“Lo único que voy a decir, es que antes me sentía más sola que ahora, nunca me he sentido más acompañada, querida, fuerte y valiente que ahora“, comenzó diciendo, mientras su psicóloga, Santaella, quiene es parte importante en esta sanación de la presentadora de ‘La Mesa Caliente’, asentía con la cabeza.

Giselle Blondet y su ahora ex pareja, Jaime Fernández. Foto: Mezcalent

“Por supuesto que creo en el amor, pero estoy trabajando mucho con eso, porque si te das cuenta es muy difícil para uno, cuando está en esta industria… Si no sanamos las cosas de nuestra niñez, y no estoy diciendo que pasaron cosas terribles, divorcios de mis padres y esas cosas, y después no se nos hace a veces una relación como la que soñamos. Yo tenía esta idea de casarme, tener hijos, me apresuré quizás un poco en elegir a esas personas, que fueron muy buenas en mi vida, maestros para mí, pero ahora estoy trabajando para sanar esa parte de mi vida, y con calma, a su tiempo, estoy segura que voy a tener, no importa la edad, no importa el momento, voy a tener ese amor que yo se que voy a tener”, siguió contando de manera muy valiente Giselle.

Ante el pedido de cuando ese amor llegue, nos de la exclusiva, Blondet aprovechó para aclarar por qué decidió cambiar su forma de comunicar su vida privada:

“Yo trato de no hacer pública ese tipo de cosas, cuando yo empecé esta relación anterior, yo quise hacerla pública, porque siento que hay demasiadas mujeres que creen que se les ha acabado el tiempo para vivir, para amar y por esa razón lo hice, no es mi situación favorita, no me gusta estar hablando de ese aspecto de mi vida, pero lo hice por eso y creo que logré enviar ese mensaje”.

Hasta ahora, Giselle había confirmado su ruptura, la siguiente pregunta a saber era el, ¿por qué?

“Por qué no hablo tanto de los detalles de la separación, porque me parece que no está bien, porque le deseo a esa persona que tenga una vida de mucho amor, de mucha paz, que sea feliz, entonces no va a aportar nada que yo haga públicas las diferencias que tuvimos, porque nosotros conversamos y tenemos una relación amena, pero cosas que formaron parte de otro tipo de relación de pareja. Porque de verdad, así como él me sirvió de maestro, espero yo haberle servido de la misma manera, y que él pueda construir una vida plena, bella, amorosa con otra pareja, así que soy incapaz de decir otra cosa que lo pueda afectar a él, sería injusto”, dijo dulcemente pero tajante.

Sin embargo, casi al terminar el episodio de ‘Lo Que No Se Habla’, junto con su colaboradora y psicóloga dejaron claro algo importante: “Estoy reconstruyéndome, estoy certificándome como coach de vida incluso“.

MIRA AQUÍ EL EPISODIO COMPLETO DE ‘LO QUE NO SE HABLA CON GISELLE BLONDET’:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Bárbara Bermudo: “Pude sanar mi corazón de aquellas personas que me hicieron daño en Univision”

-Dayanara Torres revela que está enamorada de un hombre que por primera vez ama verla brillar

-Adamari López rompe el silencio y revela cómo le explicó a su hija Alaïa que se iba a separar de Toni Costa