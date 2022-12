Kylie Jenner divide al internet con su interesante elección de atuendo para su escapada a Colorado

Para nadie es sorpresa que la hermana menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, sorprenda con uno de sus looks. Y es que la multimillonaria no falla en lucir atuendos fuera de lo común para los lugares menos inesperados; tal fue el caso de su más reciente escapada a Colorado para disfrutar de unas vacaciones en familia.

Fue gracias a las decenas de fotografías capturadas por los paparazzi que el público pudo disfrutar de la espectacular pieza que la empresaria portó para las altas temperaturas que se viven durante esta temporada del año.

Se trató de un trenchcoat de cuero en color negro que hizo contraste con los apliques de peluche blanco que se posaron en el cuello y mangas de la pieza. Para completar su look, Kylie Jenner optó por unos pantalones térmicos negros y botas en la misma tonalidad; las gafas oscuras no faltaron dentro de su styling.

Kylie Jenner in Colorado. pic.twitter.com/CwtpuTqFnz — Miss News (@MissNews5) December 13, 2022

No pasó mucho tiempo antes de que el outfit hiciera su debut en la cuenta oficial de Instagram de al famosa, por lo que ganó mayor reconocimiento por parte de los internautas. Eso sí, mientras unos la llenaron de halagos por su arriesgado look, no faltaron aquellos que la tacharon de “ridícula”.

Por esta razón, la sección de comentarios se convirtió en un mar de opiniones divididas que no pasaron desapercibidas para nadie. Aquí te compartimos algunas de las reacciones:

“Extraño la era del rey Kylie”, “La era fashionista ha terminado”, “Ahora sí no me gustó”, “Lo único que diré es ‘por qué'” y “Oh okay”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

