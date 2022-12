Lionel Messi toma un respiro y se relaja junto a 19 integrantes de su familia en Qatar 2022 mientras espera la final

El argentino Lionel Messi aprovechó el día de ‘descanso deportivo’ que dio el técnico Scaloni a los jugadores tras el pase a la final de Qatar 2022 al vencer por 3-0 a Croacia para descansar y recuperar fuerzas junto a su familia.

El ‘10’ compartió una foto con 19 integrantes de su familia, con sus hijos, su mujer y su madre cerca de la Universidad de Qatar, su lugar de concentración en el país.

Un Leo Messi que dio el susto en el minuto 19 de las semifinales, cuando se echó la mano a los isquiotibiales, parte posterior del muslo, de la pierna izquierda.

Sin embargo, jugó los 90 minutos, sin descansar a pesar de que el partido estaba sentenciado, y tranquilizó cuando habló en zona mixta: “Bien, estoy bien”. Difícil que algo le aparte de jugar el que será “seguramente” su “último partido en un Mundial”.

El próximo domingo, a las 10 am ET / 7 am PT, Messi y Argentina disputarán la final de la Copa del Mundo contra Francia.

*Con información de EFE

