OMS contempla fin de las emergencias del COVID-19 en 2023

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que espera que el COVID-19 deje de ser emergencia de salud pública en 2023, ya que ha dejado atrás su fase más peligrosa.

Cuando se acerca el tercer aniversario de la aparición del coronavirus, la OMS indicó que el COVID-19 está para quedarse, pero deberá gestionarse junto a otras enfermedades respiratorias.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la cifra de muertes semanales por COVID-19 era en torno a una quinta parte de la de un año antes.

“La semana pasada, menos de 10,000 personas murieron (a causa del COVID). Aún son 10,000 muertes de más y los países aún pueden hacer mucho para salvar vidas“, dijo en rueda de prensa. “Pero hemos recorrido un largo camino. Tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene seamos capaces de decir que el COVID-19 ya no es una emergencia de salud global”, agregó.

