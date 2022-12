Revelan que Rebecca Jones está preocupada por las adicciones de su hijo

En los últimos cinco años, la salud de la actriz Rebecca Jones se encuentra deteriorada debido al cáncer de ovario que se le presentó y al cual aparentemente le había ganado la batalla.

Sin embargo, las secuelas generadas por las quimioterapias y los tratamientos que recibió la actriz de 65 años provocaron que recientemente fuera hospitalizada en el área de terapia intensiva debido a una deficiencia respiratoria.

Luego de varios días de recibir atención médica, Rebecca logró restablecerse en gran medida por las ganas que tiene de seguir viva, pues de acuerdo con una fuente citada por la Revista TV Notas, está bastante preocupada porque Maximiliano Camacho Jones, su único hijo, está sumido en problemas de adicción a las drogas.

Citando las declaraciones de quien asegura ser un amigo cercano a la familia de actores y bajo la condición de anonimato, la publicación sostiene que el primogénito de Alejandro Camacho es un hombre de 33 años, quien gran parte de su vida estudió música en el extranjero, pero que al enterarse que su madre estaba enferma decidió regresar a México.

No obstante, al atestiguar la complicada situación que enfrenta Rebecca Jones y tras no poder hacer nada, Max cayó en una profunda depresión que, además de orillarlo a consumir todo tipo de drogas, propició que su padre optara por internarlo en una clínica de rehabilitación.

“Cuando Rebecca tuvo una recaída y fue internada por un problema pulmonar el 2 de noviembre; unos días después, el día 6, Alejandro lo internó a la fuerza en una institución psiquiátrica para que lo ayuden a superar su adicción. Fueron hasta su departamento para llevárselo al centro de rehabilitación en una ambulancia psiquiátrica, pues sus adicciones lo han llevado a no bañarse, dormir todo el día, comer cualquier cosa o incluso no comer”, menciona la fuente.

Una vez que la noticia sobre el ingreso de su vástago a una institución de salud llegó a los oídos de Rebecca Jones, al parecer le ordenó a su exmarido que pusiera en libertad al hijo que juntos procrearon.

“Para Rebecca es algo muy difícil, no sólo por su delicado estado de salud, sino porque le angustia ver que su hijo esté en esas condiciones y que si ella, esperemos no sea así, llega a faltar, no sabe qué será de él”, subrayó el informante a TV Notas.

También te puede interesar: