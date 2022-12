Del boxeo al Onlyfans: Ebanie Bridges revoluciona las redes con diminuta lencería y explosivo contenido

Son muchas las celebridades que han incursionado en las nuevas redes sociales de pago por contenido ante los miles de dólares que se pueden ganar por ese medio. Desde el mundo del entretenimiento hasta los deportes, varios son los que han sido seducidos por diferentes plataformas, siendo la principal y pionera Onlyfans.

En esta oportunidad es la boxeadora australiana Ebanie Bridges, que hace poco menos de una semana dio a conocer su cuenta en Onlyfans, pero lo que marcó tendencia y viralidad fue la forma: en el pesaje previo a su pelea contra Shannon O’Connell, se presentó con una reveladora y sexy lencería que dejaba ver mucho más allá de la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges)

Los presentes en tarima no pudieron ocultar su sorpresa ante la semidesnudez de la apodada ‘Blonde Bomber’. La pugilista no titubeó para desprenderse del mono y la camisa para dejar ver su diminuta lencería, además que debajo de los senos tenía marcada su nombre de usuario en OF: @ebaniebridges.

“Estoy muy emocionada de anunciar que me he unido a OnlyFans. Así que ahora puedes obtener contenido exclusivo de mi entrenamiento, mi vida cotidiana, además de todas las cosas divertidas”, dijo luego del pesaje.

Un día después, Bridges se quedó con el pleito contra O’Connell al noquearla en el octavo asalto, por lo que retuvo su corona de campeona de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Su récord de esa forma quedó en 9 victorias (4 por la vía rápida) y tan solo una derrota y sin empates. View this post on Instagram A post shared by Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges)

