La periodista que utilizó la zona mixta para manifestarle un sentido mensaje a Lionel Messi

La selección de Argentina consiguió su pase a la final del Mundial de Qatar 2022 luego de golear 3-0 a Croacia en semifinales. La nueva final alcanzado por el conjunto sudamericano ha llenado de emoción a los ciudadanos del país. El logro es de tal magnitud que una periodista argentina aprovechó el especial momento de tener delante a Lionel Messi para dedicarle unas sentidas palabras de agradecimiento.

Lionel Messi ha sido el jugador más determinante de los éxitos de la albiceleste. El capitán de Argentina ha sido uno de los jugadores claves para que el conjunto sudamericano alcance su segunda final del Mundial en las últimas tres ediciones del torneo. Es por esto que Sofía Martínez decidió expresarle su gratitud.

Lo que le ha dicho la periodista a Messi es lo que absolutamente todos pensamos, no le debe nada a nadie. pic.twitter.com/xmuStcL0j3 — Kratos Culé (@KratosCule) December 14, 2022

“Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos (…) No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”, indicó Martínez, periodista de la TV Pública de Argentina.

Por su parte, Lionel Messi escuchó atenta y respetuosamente las palabras de la periodista en plena zona mixta. El argentino producía algunos gestos de aprobación sobre el discurso de Reyes.

Lionel Messi y la potente selección de Francia se verán las caras este domingo 18 de diciembre. El Estadio Lusail será el escenario que despida el Mundial de Qatar 2022 y se revele al campeón de la presente edición de la Copa del Mundo.

