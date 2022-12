Las mujeres de 3 signos del zodiaco tienen más posibilidades de quedar embrazadas en 2023

El 2023 llegará con muchas sorpresas principalmente para las mujeres de 3 signos del zodiaco, a quienes la astrología augura tendrán muchas posibilidades de quedar embarazadas. Si estas esperando formar una familia, las estrellas te da más esperanzas si tienes en tu carta astral a alguno de estos signos.

La Quinta Casa es la que corresponde a la creación, por lo que es la más vinculada al embarazo y te da las pistas sobre tu viaje como madre, según explican astrólogos en StyleCaster.com, quienes auguran con base en los movimientos planetarios, qué signos tendrán lo necesario para poder concebir el siguiente año.

Dicho lo anterior, si tu signo del zodiaco no aparece en este listado, no significa que no quedarás embarazada el próximo año, sino que estas personas tienen a las estrellas de su lado en 2023 si desean lograr ese objetivo.

El próximo año augura cosas optimistas y desconocidas para las personas regidas por el toro debido a que Urano y Júpiter estarán armonizando con el Sol en 2023. Urano es el planeta de los cambios repentinos, mientras que Júpiter el de la abundancia, y como estarán conectando directamente en tu Quinta Casa, significa que podría habar concepción.

El horóscopo dice, en consecuencia, que tendrás que estar abierta a los cambios a largo plazo, algo que es difícil para tu signo, sin embargo, el 2023 es un buen año para abrazar darle vuelta a tu rutina y seguir adelante.

Los signos del agua son los más fértiles del zodiaco, según StyleCaster.com, elemento al que pertenece Escorpio. Pero en el 2023, Júpiter estará en su Séptima Casa, la de las asociaciones, lo que detona la buena fortuna para el crecimiento familiar.

Tus relaciones íntimas podrían tener consecuencias que no estabas esperando, como la crianza y la maternidad, así que deberás tener cuidado en caso de que no esté entre tus planes formar una familia, de lo contrario, recibirás la bendición muy pronto.

Las personas que nacieron bajo el signo de Capricornio recibirán en su Quinta Casa a Urano, el planeta de los cambios repentinos y las sorpresas, y como también tendrán a Júpiter de su lado, tendrán más suerte en caso de querer tener un bebé.

Si están en una relación sólida las puertas estarán abiertas para la familia, los astros están alineados a su favor, por lo que deben prepararse para vivir una nueva aventura.

