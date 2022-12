3 signos del zodiaco serán persuasivos para conseguir sus metas en 2023

Con la temporada decembrina la mayoría ha comenzado a pensar en sus objetivos del próximo año, sin embargo la realidad es que no todos logran cumplir con sus resoluciones del 2023, pero 3 signos del zodiaco echarán mano de una de sus habilidades más fuertes para conseguir sus metas: la persuasión.

De acuerdo con la astrología, estos signos tienen la magia en su personalidad para hacer que los demás vean las cosas a su manera y saben cómo usar el canto de las sirenas para convencer a los demás de hacer lo que ellos quieren.

Y es que para astrólogos como Rebecca Farrar la persuasión puede ser un síntoma integrado en nuestra personalidad cósmica. Así lo explicó para Bustle en un artículo, donde explicó que los signos con mayor inteligencia emocional y empatía son los que tienen más chances de ser persuasivos.

Dijo que los signos de agua son los que están más en contacto con sus emociones por lo que es fácil para ellos saber cómo los sienten los demás y usan este aspecto en su beneficio, sin embargo, los signos de aire son más curiosos, inteligentes y comunicativos, de manera que saben usar más las palabras como método de convencimiento.

Con esta base astrológica, conoce qué signos del zodiaco usarán el poder de la persuasión para lograr sus metas del 2023.

Este signo es conocido por su encanto y gracias a su empatía, descubre con facilidad las necesidades de las personas. Si trabaja en áreas asociadas a las ventas o abogacía, tiene el poder de convencimiento de manera que le será más fácil lograr que los demás actúen en su beneficio, pues a cambio, ofrecerá equilibrio y armonía.

Con una personalidad intimidante e intensa, no es fácil negarse a lo que quiere Escorpio, y este signo lo sabe. Observan con cuidado qué tipo de personas necesitan algo que ellos tienen y se acercan convencidos de que cumplirán con sus demandas. Según dijo la astróloga Farrar, a menudo esta actitud puede verse como manipulación, sin embargo, la realidad es que son francos y auténticos, de manera que en el 2023 no dudará en ayudar a los que no pueden, pero querrá algo a cambio.

Es amigable, tolerante y empático. Usará su carisma para persuadir, sin embargo, deberá tener cuidado de usar argumentos demasiado fantásticos, y es que en ocasiones su inocencia o tendencia a ser muy soñador pueden prometer cosas que no están basadas en la realidad.

