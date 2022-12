Así respondió Humberto Zurita a quienes lo acusaron de “olvidarse” de Christian Bach

Desde hace varias semanas, el nombre del actor Humberto Zurita ha encabezado diversos medios gracias al anuncio de su romance con la actriz Stephanie Salas. No obstante, ahora lo hace tras haber protagonizado un “encontronazo” con un internauta que lo señaló por presuntamente olvidarse de quien habría sido su esposa, Christian Bach.

Todo ocurrió bajo la sección de comentarios de una publicación que el protagonista de “La querida del centauro” realizó desde su cuenta de Instagram. Y es que en dicha imagen, el actor recordó a su madre, quien murió este año, y de paso hizo mención de la celebración de la Virgen de Guadalupe.

“Hoy madre: te celebro junto a ella porque es tu santo Lupita, (como te decía toda la gente a la que le diste tu amor incondicional) te vi entregar tu corazón y tu amor, no solo a toda tu familia , sino a cada persona que rozo tu vida”, escribió.

Si bien decenas de internautas no tardaron en felicitar a Humberto Zurita por emotivo mensaje, hubo una usuaria que no se tomó nada bien que el famoso no hiciera mención de su difunta esposa y madre de sus hijos, Christian Bach.

“Faltó Christian”, es el comentario que se lee bajo la publicación y que trajo como resultado una reacción del famoso, razón por la cual no dudó en responder con un contundente mensaje con el que anticipó poner un alto a las críticas.

“Es festejar solo el santo de mi madre, que es el día que celebramos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Christian está siempre en mi corazón”, precisó Humberto Zurita.

Cabe recalcar que el histrión de 68 años no fue el único que dejó un mensaje que dio mucho de qué hablar, pues su actual pareja, Stephanie Salas, se pronunció al respecto. “Te amo, mi vida. Viva Lupita hoy y siempre”, dijo.

