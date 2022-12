Gerard Piqué se burló de la actuación de México en Qatar 2022

La selección mexicana de fútbol tuvo una decepcionante participación en el Mundial de Qatar 2022 al caer eliminada por diferencia de goles en la fase de grupos. Inesperadamente uno de los que se sumó a la lista de las críticas y burlas contra el Tri fue el exjugador Gerard Piqué.

El pasado jueves, el catalán se encontraba en una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch junto a Ibai Llanos, Sergio ‘Kun’ Agüero y varios streamers para hacer anuncios con respecto al nuevo proyecto que preside: la King’s League.

Como suele caracterizarlo, con un comentario corto, pero sarcástico, Piqué se burló de la actuación de México en Qatar 2022 al asegurar que tuvo un buen rendimiento.

La King’s League es una liga de fútbol siete que se jugará entre streamers, jugadores y exfutbolistas. Figuras de México como Javier ‘Chicharito’ Hernández o Gerardo Torrado ha anunciaron su participación. En medio de la tertulia, Gerard sacó a relucir el papel de la nación azteca en su competición.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aun. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el Mundial”, dijo.

El clip se hizo viral en redes sociales como Twitter y TikTok y la reacción de los internautas no se hizo esperar. “Es que estaban escuchando a Shakira y no han tenido tiempo”; “Etiqueten al Canelo”; “El mayor logro de Piqué fue tener un hijo con Shakira”, fueron algunos comentarios.

La acción de Piqué se da en medio de los preparativos de este nuevo proyecto el cual encabeza como presidente de la liga y con los anuncios de ‘Chicharito’ Hernández y Gerardo Torrado. Sin embargo, el streamer Juan Guarnizo ya adelantó que vendría un jugador azteca para ser parte de su equipo.

La King’s League se estrenará en el mes de enero, tendría una duración 11 jornadas y se jugaría hasta el mes de marzo, aproximadamente.

Este nuevo torneo de fútbol siete se disputará durante 11 jornadas los domingos con seis encuentros por fecha y se transmitirá en directo por el canal de Twitch de la King’s League y los streamers participantes. Contará con Gerard Piqué como presidente, exjugadores como Iker Casillas o Sergio ‘Kun’ Agüero y creadores de contenido del calibre de Thegrefg, DjMariio, e incluso la mexicana Rivers.

