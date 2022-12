Trump confía que el fiscal especial no encontrará nada en su contra en investigaciones

Una vez más, el expresidente Donald Trump se enfureció contra el fiscal especial del Departamento de Justicia que investiga dos de las investigaciones en su contra; los documentos clasificados de Mar-a-Lago y la irrupción del Capitolio del 6 de enero, y acudió a su red social para advertirle que jamás encontrará algo en contra de él.

Como se ha informado anteriormente, Jack Smith, el fiscal que Merrick Garland nombró para continuar con las investigaciones en contra de Trump, ha enviado una serie de citaciones a funcionales electorales estatales así como a los Secretarios de Estado de Arizona, Michigan y Wisconsin.

“El discípulo de Eric Holder/Obama, el ‘Fiscal’ especial Jack Smith (no es Jack Smith), no ha encontrado NADA que yo haya hecho mal o diferente a otros presidentes en el ‘Boxes Hoax’ (Raid of Mar-a-Lago)”, exclamó a través de Truth Social.

El exmandatario señaló que esta “husmeando en la llamada” con esto se refiere a la comunicación que tanto él como sus exasesores tuvieron con Brad Raffensperger, a quien le exigieron que buscara votos a favor de Trump, luego de la victoria de Joe Biden.

“Ahora ‘Smith’ está husmeando en la llamada telefónica perfecta que hice al Secretario de Estado de Georgia, desafiando los resultados corruptos de las elecciones presidenciales, ¡es mi absoluto derecho a hacerlo!”, afirmó.

Jack Smith emitió una citación al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que comparezca ante un gran jurado para dar su testimonio sobre el expresidente Donald Trump, quien se centró fuertemente en ese estado, mientras buscaba revertir su derrota electoral de 2020.

La citación de Brad Raffensperger es de suma importancia para la investigación en las elecciones de Georgia, ya que fue a la persona que el expresidente Donald Trump habló para sugerir que encontrara los votos necesarios para darle la victoria en el estado.

En el estado de Georgia se lleva una investigación aparte con el mismo propósito pero bajo el mando de la fiscal Fani Willis.

