Con botas y bolso extravagante, Kylie Jenner cerró con broche de oro su escapada a Colorado

La época decembrina ha traído consigo celebraciones con amigos y familiares de las que los famosos tampoco quedan exentos, especialmente las Kardashian. Y es que las hermanas más conocidas del mundo se han caracterizado por hacer de esta época navideña un escaparate para mostrar sus mejores modelitos.

Tal fue el caso de la socialité y empresaria Kylie Jenner, quien recientemente acudió a una fiesta para la que usó un candente modelito que dio mucho de qué hablar por la figura de infarto que acentuó, así como por los detalles con los que contó.

Fue a través de Instagram que la fundadora de ‘Kylie Skin’ publicó una serie de historias en las que apreció de cerca el ajustado modelito que eligió para la ocasión. Se trató de un mini vestido blanco de hombros descubiertos que se abrazó a sus curvas.

Sin embargo, las estrellas del show fueron las interesantes botas rosas de tacón que portó, pues además de amoldarse hasta la altura de su muslo, contaban con unas plumas que le dieron el toque divertido a su look.

Aunado a esto, la joven de 25 años añadió una bolsa con el mismo terminado, aunque en esta ocasión en color negro. Su maquillaje y peinado se mantuvieron neutrales para dejar el protagonismo a las piezas anteriormente mencionadas.

No pasó mucho tiempo antes de que el modelito de la famosa generara una ola de comentarios en los que se le aplaudió por arriesgarse con prendas que no todo el mundo se atrevería a utilizar. Sin embargo, no faltaron aquellos que compartieron una opinión no tan agradable al respecto.

